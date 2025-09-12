Diputados: la oposición pidió una sesión explosiva contra el gobierno: Garrahan, universidades, coimas y fentanilo

El miércoles 17 de septiembre a las 13 la Cámara de Diputados vivirá una sesión especial con un temario que promete sacudir al oficialismo. La oposición logró reunir las firmas necesarias para convocar al recinto y buscará revertir los vetos del presidente Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y a la de financiamiento universitario. Afuera, rectores, médicos y sindicatos docentes anunciaron nuevas marchas en apoyo a ambas iniciativas.

La ofensiva legislativa se produce en un contexto de alta tensión, con denuncias por corrupción en el área de discapacidad que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes podrían pedirles informes desde el Parlamento. Además, el temario incluye la creación de comisiones investigadoras sobre el fentanilo contaminado, la reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y proyectos de reorganización institucional.

Los vetos a Garrahan y universidades

El gobierno había vetado las dos leyes que fueron aprobadas por amplias mayorías en el Congreso: financiamiento universitario, que actualizaba por inflación los fondos para las universidades nacionales y ordenaba reabrir las paritarias del sector; y la ley de emergencia pediátrica, que buscaba reforzar los recursos hospitalarios y recomponer ingresos del personal de salud infantil. En ambos casos, el Poder Ejecutivo argumentó que se trataba de medidas con un costo fiscal “excesivo” que ponían en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para revertir los vetos, la oposición necesita alcanzar dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras. El desenlace en Diputados es incierto, porque el respaldo de legisladores provinciales y de aliados eventuales será lo que termine de determinarlo. Mientras tanto, la presión social se hace sentir. Rectores universitarios, médicos pediátricos y sindicatos docentes se movilizaron a Plaza de Mayo y anticiparon que volverán a marchar el día de la sesión.

Elecciones 2025: cuántos proyectos presentaron los diputados que van por la reelección en octubre

Pedidos de informes contra Karina Milei y Lugones por el escándalo de la ANDIS

El temario de la sesión incorpora, además, pedidos de informes verbales contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Se los buscará interpelar en torno a los audios que los vinculan con presuntos pagos ilegales y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad.

Los legisladores opositores también pidieron citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que responda por supuestas irregularidades en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), en particular sobre denuncias de cobros indebidos en procesos de prestaciones sociales. El escándalo ya provocó la salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y mantiene en tensión a la Casa Rosada.

Comisiones investigadoras y reformas en la mira

El pedido de sesión incluye además la creación de varias comisiones investigadoras sobre la comercialización y utilización de fentanilo contaminado, con la intención de esclarecer responsabilidades y determinar el rol de la ANMAT en los controles.

Otro punto clave será el tratamiento de la reforma al régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, que busca limitar las facultades del Poder Ejecutivo y fortalecer la intervención del Congreso. El texto propone que cada DNU trate una sola materia, que sea validado por ambas cámaras en un plazo de 90 días y que quede sin efecto si una de ellas lo rechaza.

Elecciones Buenos Aires 2025: diputados del PRO impulsan un proyecto para eliminar la veda electoral

En la agenda también figuran la reforma democrática de la ANDIS, la derogación de artículos de normativas vigentes sobre discapacidad y la discusión de programas de prevención del embarazo adolescente. Por último, se suman mensajes del Poder Ejecutivo que disponen la reorganización de organismos nacionales, entre ellos el INA, el INPRES, la Agencia Nacional de Materiales Controlados y la Policía Federal

Con un temario tan cargado, la sesión promete ser una de las más ásperas del año y pondrá nuevamente a prueba la capacidad de Milei para sostener apoyos legislativos frente a una oposición que llega con acuerdos amplios y la presión de la calle de su lado.

JD / CP