Expo Rural: "Ahora se juega el futuro del país, no de una intendencia. Los cordobeses van a apoyar al presidente", lanzó Roca

El diputado nacional Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, salió al cruce de las críticas al gobierno en su paso por la 91ª Exposición Rural de Río Cuarto. “Los vetos de Milei no son un capricho, son para evitar el desequilibrio fiscal. Si seguimos aprobando leyes sin financiamiento, lo único que generamos es más inflación, y la inflación es el impuesto más distorsivo que tenemos los argentinos”, advirtió.

Bornoroni puso en valor la gestión económica nacional frente a las políticas provinciales. “Mientras la Nación elimina el impuesto PAÍS, baja retenciones y empieza a estabilizar la economía, en Córdoba tuvimos un 300% de aumento de impuestos al inicio del año. Ese no es el camino. El camino es bajar impuestos, no aumentarlos”, insistió.

El legislador también apuntó a las universidades públicas: “Desde que comenzó la gestión de Milei hubo un 350% de aumento en el presupuesto. Lo que pedimos es una auditoría para saber en qué se gasta la plata. No queremos más universidades funcionando como partidos políticos financiados con los impuestos de todos”.

A su lado, Gonzalo Roca coincidió en que el país atraviesa un momento decisivo: “Estamos en un punto histórico, tenemos la oportunidad de concluir las transformaciones que el presidente inició en 2023. El campo lo sabe, porque fue uno de los sectores más castigados por las viejas políticas. No podemos volver al pasado”.

Roca recordó la histórica resolución 125 como símbolo de ese enfrentamiento: “Fueron los mismos que exprimieron al campo cordobés. Hoy se juntan todos en una foto, pero representan lo que ya fracasó”. Y agregó: “El gobierno de Milei es de los que más ha hecho por el campo: eliminó el impuesto PAÍS, bajó retenciones, empezó a desarmar el cepo. Eso se siente acá, en Río Cuarto, que es el corazón productivo de la Argentina”.

Sobre la campaña, Roca se mostró confiado: “Las elecciones provinciales fueron otra discusión. Ahora se juega el futuro del país, no de una intendencia o de una provincia. Los cordobeses van a apoyar al presidente y le van a dar las herramientas que necesita en el Congreso. Esas herramientas son diputados que acompañen la reforma impositiva, la laboral y el equilibrio fiscal para que tengamos un crecimiento genuino”.

Bornoroni cerró con un mensaje político directo: “Tenemos que dejar de mentirle a la gente. La receta de aumentar impuestos no genera producción ni trabajo. Nosotros elegimos el otro camino: ordenar las cuentas, bajar la inflación y liberar al sector privado para que produzca”.