Estudiantes tomaron la facultad de Filosofía y Letras en rechazo al veto a la ley de Financiamiento Universitario

La "vigilia" coincidió con el comienzo del paro de los gremios universitarios, que también convocaron a marchar el día que en el Congreso se trate el veto.

Toma en Filosofía y Letras
Con el nombre de "vigilia" y en respuesta a veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (conocida como "Puán", por la calle donde se ubica) comenzaron en la noche del jueves una toma que se extenderá al menos hasta este viernes a la mañana.

Convocan a un paro el viernes y habrá marchas contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario

La medida de fuerza fue acordada tras una asamblea. "La asamblea de estudiantes de Filosofía y Letras votó la ocupación de la Facultad y un plan de lucha que coordine con los jubilados y el Hospital Garrahan. El 17 movilizamos al Congreso. Le exigimos a la CGT un paro general contra los vetos y todo el plan de Milei", sostuvo Luca Bonfante, el dirigente del PTS que conduce el centro de estudiantes.

También hubo clases abiertas y protestas contra el veto en universidades de las provincias, como la de Córdoba o la de General Roca, en Río Negro.

