Agost Carreño sobre el veto de Milei al financiamiento universitario: "Que estudiar no sea un privilegio de unos pocos, como pedir el 3%"

El diputado nacional Oscar Agost Carreño formuló una dura crítica al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

“Nos quieren ignorantes”

Bajo el título “Nos quieren ignorantes”, el candidato a diputado nacional por el PRO Córdoba para las próximas elecciones del domingo 26 de octubre sostuvo que esa “decisión no solo frena recursos, sino que pone en riesgo el derecho al acceso, la calidad y la independencia académica de quienes construyen futuro”.

Y luego agregó citando a Domingo Faustino Sarmiento en el Día del Maestro: “Todos los problemas son problemas de educación”.

“Así como lo hicimos con la emergencia en discapacidad, vamos a dar las peleas que sean necesarias para que estudiar no sea un privilegio de unos pocos, como pedir el 3%”, ironizó al referirse a los presuntos audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en las que se mencionarían acusaciones de supuestas coimas que involucrarían a Karina Milei, hermana del presidente y Secretaría General de la Presidencia.

Otras repercusiones

El gobernador Martín Llaryora, el exgobernador Juan Schiaretti y la candidata a diputada nacional Natalia de la Sota también se pronunciaron sobre el veto de Milei.

En tanto los docentes universitarios cordobeses, nucleados en ADIUC, confirmaron el paro de 24 horas en a la medida del Gobierno nacional y ratificaron la marcha el día que se trate el rechazo al veto en el Congreso.