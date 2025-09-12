El revuelo político propiciado por la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires continúa y envalentona a la oposición, que evalúa incluir en la agenda parlamentaria iniciativas incómodas para el Gobierno como el proyecto para modificar el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia o emplazar a las comisiones para que avancen los pedidos de interpelación por las presuntas coimas en discapacidad y las muertes por fentanilo contaminado.

Asimismo, legisladores parados en la vereda opuesta al Ejecutivo expresaron que buscarán rechazar todos los vetos que el presidente Javier Milei interponga, con el fin de dejar firmes las leyes oportunamente aprobadas.

Este jueves por la noche, Milei firmó un tercer veto: esta vez fue contra la ley impulsada por los gobernadores para repartir de forma automática y diaria los fondos de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), decisión que apuntaló la certeza de que el Gobierno, a pesar de la derrota en PBA, no piensa cambiar de rumbo en el parlamento.

En ese contexto, el conflicto en salud y educación se agrava. Mauro García, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Garrahan, advirtió en "QR!" que el veto a la ley de emergencia en pediatría "no lo sorprendió porque ya sabíamos que íbamos a volver a trabajar para que se caiga el veto. Mañana hay paro en el hospital desde las 7 de la mañana. El hospital Garrahan es de excelencia y alta complejidad, y por lo tanto necesita de equipos armados, no de personas aisladas. En los últimos 18 meses tuvimos 242 pérdidas de puestos de trabajo por parte de trabajadores que renuncian y se van", relató en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

Por su parte, Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, gremio de docentes universitarios, sostuvo: “Yo tampoco creía que el presidente no iba a vetar. Algunos sectores en la universidad tenían la expectativa que no lo hiciese, máxime después de la derrota. Pero este Gobierno vive en su propia realidad virtual y funciona desde ahí. Mañana hay paro nacional en respuesta a esto. Los sindicatos docentes y no docentes estamos de paro. Reclamamos a los diputados que representen lo que la gente está pidiendo", expresó en referencia al veto interpuesto por Milei a la ley de financiamiento universitario firmado el miércoles de esta semana.

Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica: le quita fondos al Garrahan

Además, destacó: "Tenemos una pérdida salarial del 40%. La movilización será opositora. Estamos expresando un cansancio frente a una política que afecta a la gente todos los días. Quienes vienen a las marchas son personas que ven en la universidad un valor importante, un futuro para sus hijos. También un espacio que frente a la falta de claridad de opciones opositoras se convierte en un sitio de expresión".

La sesión del miércoles 17 de septiembre se perfila como un punto de inflexión para la oposición parlamentaria y los gremios que buscan frenar los vetos presidenciales y forzar el tratamiento de temas sensibles. Las protestas en hospitales y universidades, con paros y movilizaciones, suman presión social y muestran un escenario de creciente confrontación política.

