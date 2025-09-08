Fentanilo contaminado: el juez Kreplak ordenó el allanamiento de la casa de la titular de la ANMAT y de la exjefa del INAME

El juzgado federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, ordenó este lunes siete allanamientos en la investigación por la causa del fentanilo contaminado. Los procedimientos judiciales, a cargo de la Policía de la Ciudad, se llevan adelante en las sedes centrales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ubicada en Avenida de Mayo al 800 y la sede del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en avenida Caseros, ambas en la ciudad de Buenos Aires.

El resto de los allanamientos son en domicilios particulares: el de la administradora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, en la localidad de Olivos; la ex titular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, en la ciudad de Quilmes; de la directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME, Ana Laura Canil en la ciudad de Buenos Aires; de la directora de poscomercializacion y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut en la ciudad de Buenos Aires y del jefe de departamento de inspectorado del INAME, Maximiliano Carlos Lalin también en la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes del juzgado federal 3 aseguraron a PERFIL que “el objeto de los procedimientos, tanto de órdenes de presentación como de allanamientos, es preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados”.

Se trata, indicaron las fuentes, de evaluar “eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”.

La investigación que lleva adelante Kreplak se inició tras un brote de enfermedades respiratorias, en el mes de abril, que derivaron en numerosas muertes y que llamaron la atención a las autoridades del Hospital Italiano de La Plata. Tras una investigación interna, se encontraron restos de bacterias en las ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes, provistas por el laboratorio HLB Pharma.

El titular del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, está detenido junto a otros nueve directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que produjeron el fentanilo contaminado.

