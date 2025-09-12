EN VIVO | Cumbre de los gobernadores de Provincias Unidas en la Rural de Río Cuarto

7.42 Gobernadores de Provincias Unidas en la Rural de Río Cuarto

Provincia Unidas presenta este viernes su propuesta electoral para las elecciones 2025 en la Exposición Rural de Río Cuarto con un cónclave de los gobernadores que integran esta alianza electoral.

El anfitrión Martín Llaryora recibirá al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; al de Jujuy, Carlos Sadir, y al de Corrientes, Gustavo Valdés.

Por cuestiones de agenda no participarán del encuentro los mandatarios de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, y de Santa Cruz, Carlos Vidal.

Una presencia clave será la del exgobernador de Córdoba y candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, referente de Provincias Unidas.

Está previsto que las actividades en la Rural de Río Cuarto comiencen a media mañana. Cerca del mediodía los mandatarios brindarán una conferencia de prensa en la que se espera conocer las propuestas fundamentales de la alianza política.

La reunión tendrá lugar un día después de que el presidente Javier Milei vetara la ley de redistribución de los aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la devolviera al Congreso.

7.00 Schiaretti rechazó el veto a la ley de ATN

El exgobernador Juan Schiaretti criticó el veto del presidente Javier Milei a la ley de ATN.

"El gobierno nacional se quiere quedar con los recursos que corresponden a las provincias. Por eso vetó la ley de ATN", sostuvo el candidato a diputado nacional por Córdoba.

"Los Aportes del Tesoro Nacional no son propiedad del Presidente ni del Ministerio de Economía: son recursos que nacen en las provincias y deben volver a ellas de manera automática, transparente y justa", aclaró en una publicación en "X".

"La Nación le da la espalda a Córdoba y al interior productivo. El centralismo condiciona a gobernadores e intendentes. Pero este es un país federal y hay que defender en el Congreso lo que nos corresponde. Sin federalismo no hay igualdad de oportunidades, no hay futuro para el interior y no hay desarrollo posible para la Argentina", cuestionó Schiaretti.