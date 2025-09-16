Cristina Kirchner volvió a criticar al presidente Javier Milei desde las redes sociales. Fue tras el discurso en cadena nacional del jefe de Estado de este lunes 16 de septiembre, en el que anunció el Presupuesto 2026. La expresidenta chicaneó a Milei con la frase "lo peor ya pasó", que ya fue usada por el mandatario, y lo comparó con Mauricio Macri, que también la pronunció antes de la crisis de 2018.

Día 639: El mejor discurso para el peor momento

"¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?", escribió Cristina Kirchner en un mensaje compartido en sus redes sociales.

CFK luego apuntó contra Luis "Toto" Caputo, que fue ministro de Macri y Milei: "Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!", ironizó.

La ex vicepresidenta no perdió la oportunidad de criticar también el programa económico libertario. "Tu 'equilibrio' en las cuentas, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica", sostuvo. "Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111", ironizó luego.

El mensaje de Cristina se conoce horas después de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) revocara un fallo que le permitía votar en las elecciones del 26 de octubre, pese a estar detenida.

El mensaje completo de Cristina Kirchner

Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila.

Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…

Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente…

Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo.