Legados Solidarios, una forma de dejarle la herencia a alguien que lo necesite o a una causa noble

En Argentina, la ley permite donar una parte de la herencia a quien uno quiera, más allá de la parte que le corresponde a los familiares directos. A pesar de eso, el mecanismo no es muy conocido, por lo que organizaciones de la sociedad civil decidieron realizar durante septiembre una campaña para difundirlo y promover los testamentos solidarios.

Bajo el lema “Que tu solidaridad siga siempre presente”, once organizaciones —AMIA, Amnistía Internacional, Cáritas Argentina, Don Orione, Fundación Huésped, Fundación SALES, Hospital Británico, Médicos Sin Fronteras, Mensajeros de la Paz, UNICEF y la Universidad Hospital Italiano— invitan a conocer la forma de aportar a alguna causa común o personas que lo necesiten.

El legado se realiza a través de un trámite sencillo y permite donar parte del patrimonio ya sea a una organización, como a un particular, aun en casos donde haya herederos. No modifica la situación actual de quien lo otorga y puede ser revocado en cualquier momento. Se trata de una forma de colaborar, cada vez más difundida, dirigida a que las personas puedan decidir el destino de algunos de sus bienes en favor de causas en las que puedan dejar su huella de generosidad en el mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Universidad pública bajo ataque: 7 de cada 10 rechazan el veto de Milei

La práctica todavía es poco conocida, de acuerdo con un estudio de Voices! y Qendar de 2020, solo dos de cada diez personas sabe que puede incluir a una ONG en su testamento. Muchas veces la decisión se posterga por falta de información, temores legales o la percepción de que se trata de un proceso poco seguro y difícil. Sin embargo, durante 2024, la campaña recibió más de 7.000 consultas y, desde su creación en 2017, ya acompañó la concreción de más de 100 testamentos solidarios en el país.

Cómo dejar un legado solidario

Los herederos pueden dividirse en dos clases: forzosos —hijos, padres y cónyuge— y no forzosos —hermanos, tíos, primos—. Cuando una persona fallece sin herederos forzosos, pueden heredar los no forzosos. Sin embargo, en ese caso, toda la herencia puede dejarse a quien uno quiera, incluyendo a una entidad de bien público. Para utilizar la porción de libre disposición no se requiere ni el permiso ni el conocimiento de los demás herederos.

Tenencia de armas: tramitar una licencia en Argentina cuesta 5.000 pesos

Para dejar un legado solidario es esencial realizar un testamento, que es el acto mediante el cual una persona decide cómo disponer de sus bienes tras su fallecimiento. El trámite es sencillo: requiere informarse sobre la labor de una ONG de interés y contar con la asistencia de un escribano para redactar el documento, especificando el tipo y la cantidad de bienes que se destinarán.

Incluso se puede estipular que toda la herencia la reciba una ONG o disponer que la entidad deba destinar los bienes a un fin concreto, como la construcción de un hogar para niños huérfanos. Un detalle importante es que el acto no modifica la vida actual de quien lo realiza y puede ser revocado en cualquier momento.

Testimonios de legados solidarios

“Recibí una herencia de parte de mi familia y yo lo consideré un privilegio. Lo que más me motivó para realizar mi testamento es que los pasos fueron muy sencillos. Para mí no fue más que ir a firmar un papel, mientras que en un futuro va a representar un cambio significativo para Médicos Sin Fronteras para que puedan continuar con sus causas, que considero muy necesarias”, contó Nicolás, quien decidió dejar su legado a la organización de ayuda humanitaria.

La era de las enfermedades comprables, hiperdiagnosis y el peligro de tapar problemas reales con un recetario de IA

Cuando alguien fallece sin herederos ni testamento, todos sus bienes pasan al Estado, que luego los vende. Por eso es importante dejar un documento en el que exprese qué destino útil desea darles. En ese sentido, las organizaciones sociales cumplen un rol clave, ya que tienen la capacidad de convertir esos recursos en beneficios concretos para la comunidad.

“Yo tengo familia, pero tiene de todo. Hay que darle a los que no tienen. Hay tantos niños y niñas que nos necesitan”, expresó Norma, quien donó parte de su herencia a UNICEF con el apoyo de su familia. Historias como la de Nicolás y Norma reflejan que dejar un legado solidario no es solo un acto legal, sino una forma concreta de seguir construyendo un mundo más justo. Este mes, la campaña vuelve a poner en agenda esta posibilidad simple, accesible y transformadora: convertir el deseo de una vida en el comienzo de muchas otras.

LM/ML