Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA): "No hay que bajar los brazos"

Inmediatamente consumado el rechazo de la Cámara de Diputados al veto presidencial que Javier Milei interpuso sobre la ley de financiamiento universitario, este miércoles la oposición en el Senado pidió una sesión especial para tratarlo en el recinto el jueves 2 de octubre. Si en la Cámara Alta también fuese rechazado, la norma quedaría firme. Para analizar la victoria parlamentaria que los sectores de la educación superior se anotaron en el Congreso, al piso de “QR!” fueron invitados cuatro representantes del conflicto que sumió al sistema universitario público en una crisis presupuestaria sin precedentes.

Con la tercera marcha federal universitaria como telón de fondo de la jornada parlamentaria dentro y fuera del palacio, la jubilada Ana Valverde, referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, aseguró: “A nosotros no nos apoyaron en decirle 'no al veto'. Pero somos solidarios con todos los sectores que luchan: salud, educación, discapacidad. Hemos construido el país con nuestras manos y acompañamos cada miércoles pese al frío, los palos y las balas de goma”, expresó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

En la misma línea, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Manetti, celebró la votación ganada en la Cámara de Diputados: “Logramos esta primera etapa, pero la lucha se gana en las calles. No hay que bajar los brazos. Este Gobierno no sabe de política. Basta de mentirnos: muchísimos estudiantes de primera generación llegan a la universidad y merecen terminar con dignidad”, disparó en respuesta a voces que desde el oficialismo expresaron que las personas de bajos recursos no suelen cursar estudios superiores.

Festejos en la marcha afuera del Congreso luego del rechazo a los vetos presidenciales

Desde el movimiento estudiantil, Agustina Olivera, presidenta del Centro de Estudiantes de Sociales de la UBA, afirmó: “Lo que pasó en el Congreso y en la plaza es un mensaje al Gobierno: hasta acá llegaron con este modelo de ajuste”.

Por su parte, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), denunció el vaciamiento de ese nosocomio: “Este Gobierno intenta destruir lo que garantiza derechos. Más de 250 profesionales renunciaron al hospital", mencionó. Durante la jornada de este miércoles también fue rechazado en Diputados el veto que el Ejecutivo interpuso sobre la ley de emergencia en pediatría. La suerte de dicha norma también correrá por cuenta del Senado el 2 de octubre.

El rechazo legislativo y la multitud en las calles consolidaron una jornada en la que la defensa de la salud y la educación pública volvió a marcar la agenda política y puso presión sobre el Senado, cuerpo parlamentario que deberá resolver el próximo paso.

