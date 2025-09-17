Marcha Federal universitaria: cortes de tránsito y puntos de concentración

Desde temprano, la Plaza Congreso se convirtió en el epicentro de una nueva marcha universitaria. Pasacalles, escenarios montados y banderas anticiparon la masiva movilización convocada por estudiantes, gremios docentes, médicos, piqueteros y partidos de la oposición, en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Marcha Federal Universitaria: a qué hora se inicia y qué calles estarán cortadas

La protesta coincide con la sesión en la Cámara de Diputados, donde se espera un debate clave que podría definir la suerte de las medidas presidenciales.

La circulación en el centro porteño se ve fuertemente restringida por un amplio operativo de seguridad. El perímetro comprendido por Sarandí, Ayacucho, Avenida Córdoba, 9 de Julio y Avenida Belgrano permanecerá cerrado al tránsito.

En ese radio, se prevé que las columnas de manifestantes dificulten el paso peatonal y vehicular durante gran parte de la tarde. Las autoridades recomiendan evitar la zona y utilizar vías alternativas.

Puntos de concentración y horarios de la protesta

Las organizaciones convocadas definieron diferentes lugares de encuentro antes de confluir en el Congreso:

Frente de Izquierda : Montevideo y Rivadavia, desde el mediodía.

Federación Universitaria Argentina (FUA) : Plaza del Congreso.

CGT : Avenida Rivadavia.

UCR : frente a la sede del Comité Nacional (Entre Ríos y Alsina); en caso de complicaciones, el punto será Tucumán 1660.

ATE : Avenida de Mayo.

Movimiento Derecho al Futuro : Hipólito Yrigoyen al 1500, a las 14.

Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA): Plaza Houssay, desde las 14.30.

Tercera Marcha Federal Universitaria en el Congreso: esperan una protesta masiva

En redes sociales, La Cámpora, la Coalición Cívica y Volvamos también confirmaron su adhesión a la marcha, aunque sin detallar un punto de encuentro específico.

El inicio de la sesión en Diputados está previsto para las 13, mientras que la convocatoria formal a la marcha es a las 15. Los primeros oradores centrales tomarán la palabra a partir de las 18, en un acto que se espera multitudinario.

Por qué se realiza la marcha universitaria de septiembre 2025

El detonante de la protesta fue el veto presidencial a la ley que establecía la actualización mensual por inflación de los presupuestos de las universidades públicas y la recomposición salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023.

Milei convocó a una reunión de gabinete a la misma hora de la Marcha Universitaria

Aunque Milei anunció por cadena nacional aumentos para universidades y hospitales pediátricos, la decisión no logró frenar el descontento. La oposición apuesta a revertir los vetos en Diputados, donde los números muestran un escenario ajustado, paridad en el caso del financiamiento universitario y una leve ventaja opositora en la ley de emergencia pediátrica.

Desde el Consejo Superior de la UBA ya habían advertido que convocarían a una marcha federal en defensa del sistema universitario público. La movilización de este miércoles, que suma el reclamo por la salud pediátrica, representa el primer capítulo de una pulseada política y social que promete extenderse en las próximas semanas.