El presidente Javier Milei convocó este miércoles a las 17hs a una reunión de gabinete en la Casa Rosada. En paralelo, se estarán desarrollando la sesión en la Cámara de Diputados que busca aprobar la Ley de Financiamiento Educativo y de Emergencia Pediátrica y la tercera Marcha Federal Universitaria, en contra de los vetos del mandatario.

Milei convocó a una nueva reunión de gabinete luego de la que se llevó a cabo el día posterior a la marcada derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El horario coincide con la convocatoria de diferentes agrupaciones que marcharán hacia el Congreso con un acto central a las 18hs.

El encuentro se concretará luego de que el mandatario regrese de Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y disertó en diferentes foros. Desde el país vecino habló sobre la cuestión educativa y recordó que durante la campaña de 2023 la oposición "se la pasó diciendo" que él iba a cerrar universidades si ganaba la elección.

"No solo que no cerraron, sino que tenemos las cuentas al día y algunas no quieren ser auditadas. Sin embargo, nosotros seguimos poniendo fondos y siguen asustando a la gente. Pasaron más de 20 meses en el poder y no lo hicimos", señaló el presidente libertario ante industriales paraguayos.

La convocatoria de los funcionarios a Casa Rosada está pactada para las 17hs, mismo horario en el que se llevará a cabo la movilización por la que el Ministerio de Seguridad dispuso el vallado del Congreso y la presencia de alrededor de 1100 efectivos de diferentes fuerzas.

Según detalló Noticias Argentinas, el operativo contará con la presencia de 700 policías federales, 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura Naval y otros 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La semana pasada, tras la derrota sufrida en las elecciones bonaerenses, se produjeron tres reuniones de gabinete en dos días. En estos encuentros participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo y la de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Federico Sturzenegger, de Desregulación, Gerardo Werthein de Relaciones Exteriores, Mario Lugones de Salud, Mariano Cúneo Libarona de Justicia, Patricia Bullrich de Seguridad Nacional y Luis Petri, de Defensa, también se sumaron a las reuniones junto a los secretarios presidenciales Manuel Adorni y María Ibarzábal y el asesor Santiago Caputo.

No habrá protocolo antipiquete en la marcha de este miércoles

Ante la marcha de este miércoles, el Gobierno anunció que no aplicará el protocolo antipiquete, desde el Ejecutivo consideran que será una movilización multitudinaria, por lo que no se le ordenará a las fuerzas federales que eviten los cortes de calles.

Desde el Ministerio de Seguridad solo prevén vallar las inmediaciones del Congreso y el operativo estará a cargo del comando unificado que coordina Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Las fuerzas, según trascendió, solo intervendrían en caso de que los manifestantes intenten derribar el vallado.

La decisión de marchar fue tomada por los manifestantes luego de que Milei anunciara el veto a la ley que busca fijar la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos para el funcionamiento de las universidades públicas junto a la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023, como así también a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría.

