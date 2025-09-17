El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, volvió a tomar una posición clara en el debate por la educación pública. En un movimiento estratégico que coincide con la sesión de la Cámara de Diputados para tratar el rechazo a los vetos presidenciales de Javier Milei, el mandatario se reunió con referentes de Franja Morada y publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, reforzando su respaldo a las universidades.

El mensaje del gobernador en sus redes sociales

A través de sus perfiles, Valdés compartió una fotografía junto a integrantes de Franja Morada de la Facultad de Derecho. El posteo incluyó una frase que se lee como un claro mensaje hacia la Casa Rosada: "La universidad pública es sostén de una sociedad que aspira a progresar".

Este gesto de apoyo llega en un momento de máxima tensión, con la comunidad académica movilizada en todo el país para defender el financiamiento de las casas de estudio, un tema que se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

El posteo de Valdés se da en el contexto de una votación crucial en la que la provincia de Corrientes aportará siete votos para definir el destino del presupuesto universitario y la emergencia pediátrica.

Los diputados Jorge Antonio Romero, Nancy Sand y Christian Zulli, del bloque de Unión por la Patria, ya adelantaron que votarán a favor del rechazo al veto. En esa misma sintonía se especula que votará la diputada del PRO, Sofía Brambilla, en línea con declaraciones previas a los medios de comunicación.

Por su parte, el legislador de la UCR, Manuel Aguirre, se ausentó de las últimas sesiones clave y no hizo pública su postura. En la vereda de enfrente, el voto de Lisandro Almirón de La Libertad Avanza y de Federico Tournier de Encuentro Liberal se considera afín al oficialismo, por lo que se espera que se manifiesten en contra del rechazo a los vetos presidenciales.

Un nuevo gesto de tensión entre Corrientes y la Casa Rosada

La toma de posición pública del gobernador Gustavo Valdés refuerza la línea de confrontación que ha mantenido con el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión. Al alinearse con las universidades y contra las decisiones de Javier Milei, Valdés no solo marca una diferencia política, sino que también utiliza su influencia para orientar el debate en un momento clave en el Congreso, enviando un mensaje directo sobre las prioridades de su provincia.