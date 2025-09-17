Estudiantes de Artes y Psicología de la UNC toman las facultades en vigilia previa a la marcha federal

Estudiantes de las facultades de Artes y Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvieron tomar los edificios en modalidad de vigilia hasta la realización de la tercera marcha federal universitaria, programada para hoy miércoles. Las medidas se enmarcan en el rechazo al veto que el presidente Javier Milei firmó el 10 de septiembre contra la Ley de Financiamiento Universitario.

El gobierno nacional vetó en su totalidad la Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y una recomposición salarial para el personal docente y no docente. Es la segunda vez que Milei veta una ley que busca aumentar el financiamiento universitario, tras haber bloqueado una normativa similar en octubre de 2024.

Marcha Federal Universitaria en Córdoba: paro y movilización frente a los vetos presidenciales

La decisión estudiantil surge en un contexto de crisis del sistema universitario nacional. En los primeros 8 meses de 2025, los gastos destinados a la educación superior cayeron 5,8% real, mientras que los salarios docentes registran una pérdida del 25% en términos reales desde noviembre de 2023.

Voces desde las facultades tomadas

Desde la Facultad de Artes, Leonardo Ávila, referente de la agrupación La Marea y consejero estudiantil, justificó la medida: "El gobierno de Milei está en su peor momento, no solo por los resultados electorales de provincia de Buenos Aires, sino por todas las luchas que se vienen dando: el Garrahan, jubilados, discapacidad y todos los sectores de trabajadores que enfrentan el ajuste. Aún así viene por nuestra educación, salud y ciencia. Contra todo eso es que tomamos la facultad".

Los universitarios y los trabajadores del Garrahan marcharán juntos contra los vetos el miércoles 17 de septiembre

En la misma línea, Bruno Giusti, también referente de La Marea desde la Facultad de Psicología, amplió la crítica hacia las organizaciones sindicales: "Este gobierno le declaró la guerra a todos nuestros derechos es por eso que es importante ampliar la unidad de acción entre los que luchamos, no solo para exigir presupuesto sino para dejar en claro que esto no se aguanta más y que el gobierno se tiene que ir. La CGT y las CTAs deberían estar convocando a paro y no dándole tregua al gobierno como lo están haciendo. Mientras ellos siguen durmiendo nosotros organizamos la lucha desde abajo, por la universidad, el garrahan la ciencia y la técnica".

El contexto nacional de las marchas universitarias

Este miércoles 17 de septiembre, Córdoba será escenario de la tercera Marcha Federal Universitaria, una jornada de paro y movilización que reunirá a docentes, investigadores, becarios y trabajadores de universidades y organismos científicos. El acto central se realizará a las 15:30 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, con la participación de autoridades universitarias, gremios docentes y no docentes y representantes estudiantiles.

La movilización trasciende el ámbito local. Más de 25 universidades nacionales de todo el país se encuentran tomadas por estudiantes en medio del conflicto, mientras que en el Congreso se discutirá el rechazo al veto que firmó Javier Milei.

Las universidades reclaman no solo la reposición del financiamiento vetado, sino también la recuperación de los salarios, la actualización del presupuesto universitario, el incremento de las becas estudiantiles y el presupuesto para el sistema científico.

El conflicto universitario se enmarca en un contexto más amplio de tensión social. Milei también vetó la ley de emergencia pediátrica que destinaba fondos al Hospital Garrahan, profundizando el malestar de diversos sectores sociales.