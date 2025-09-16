Vetos de Milei vs UNC: paros y tercera Marcha Federal Universitaria en Córdoba

Este miércoles 17 de septiembre, Córdoba será escenario de la tercera Marcha Federal Universitaria, una jornada de paro y movilización que reunirá a docentes, investigadores, becarios y trabajadores de universidades y organismos científicos.
Primavera en Córdoba 2025: A dónde ir y cuánto cuesta viajar a las fiestas más populares
La concentración se realizará a las 12:30 frente a la Facultad de Comunicación Social (FCC) en Ciudad Universitaria, y surge tras los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de Emergencia Sanitaria, decisiones que generaron rechazo en el sector educativo y científico. La marcha busca enviar una señal contundente a los diputados que deberán decidir sobre estos vetos en la sesión especial.
Quiénes participan
- - Docentes y no docentes de universidades públicas de Córdoba.
- - Investigadores y becarios de Conicet, Inti, Inta y otros organismos nacionales.
- - Estudiantes y miembros de la comunidad académica que buscan visibilizar la importancia del financiamiento universitario y el desarrollo científico nacional.
Impacto de los vetos en educación e investigación
Según gremios y referentes, muchos investigadores son también docentes, con caída del 30% en el poder adquisitivo. Entre 2024 y 2025, aunque aumentó un 27% el gasto en mantenimiento, los salarios docentes cayeron un 40%, provocando la pérdida de talentos clave en ciencia y educación.
Rectores sobre el Presupuesto 2026 anunciado por Milei: "Consolida el ajuste sobre el sistema universitario"
Al respecto, Leticia Medina, secretaria General de la Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), comentó para La Voz del Interior: “Perdimos a varios docentes muy valiosos. También a investigadores que se apartaron de la ciencia argentina”.