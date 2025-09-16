Vetos de Milei vs UNC: paros y tercera Marcha Federal Universitaria en Córdoba

Este miércoles 17 de septiembre, Córdoba será escenario de la tercera Marcha Federal Universitaria, una jornada de paro y movilización que reunirá a docentes, investigadores, becarios y trabajadores de universidades y organismos científicos.

La concentración se realizará a las 12:30 frente a la Facultad de Comunicación Social (FCC) en Ciudad Universitaria, y surge tras los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de Emergencia Sanitaria, decisiones que generaron rechazo en el sector educativo y científico. La marcha busca enviar una señal contundente a los diputados que deberán decidir sobre estos vetos en la sesión especial.

Quiénes participan

- Docentes y no docentes de universidades públicas de Córdoba.

de universidades públicas de Córdoba. - Investigadores y becarios de Conicet , Inti , Inta y otros organismos nacionales.

y de , , y otros organismos nacionales. - Estudiantes y miembros de la comunidad académica que buscan visibilizar la importancia del financiamiento universitario y el desarrollo científico nacional.

Impacto de los vetos en educación e investigación

Según gremios y referentes, muchos investigadores son también docentes, con caída del 30% en el poder adquisitivo. Entre 2024 y 2025, aunque aumentó un 27% el gasto en mantenimiento, los salarios docentes cayeron un 40%, provocando la pérdida de talentos clave en ciencia y educación.

Al respecto, Leticia Medina, secretaria General de la Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), comentó para La Voz del Interior: “Perdimos a varios docentes muy valiosos. También a investigadores que se apartaron de la ciencia argentina”.