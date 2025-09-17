Masiva marcha en Resistencia y Corrientes contra el veto presidencial al financiamiento universitario

Universidades, sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones sociales se movilizaron en Resistencia, Corrientes y en ciudades de todo el país en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. El debate llegó en paralelo al Congreso, donde la Cámara de Diputados votó con amplia mayoría dejar sin efecto el veto impulsado por el Ejecutivo.

Durante las movilizaciones, se leyó un documento consensuado por rectores, decanos y gremios universitarios en el que se advirtió: “Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia, y sin ciencia no hay futuro. Es la educación pública la que nos iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia lo que permite alumbrar el desarrollo”.

La declaración también puso de relieve la crítica situación salarial del sistema: “La recuperación salarial exige más del 40% de incremento sobre el último mes”, señalaron, denunciando pluriempleo y salarios por debajo de la línea de pobreza.

El rector de la UNNE, Omar Larroza, remarcó que la marcha es “muy importante porque reafirma el trabajo del sistema universitario y envía un mensaje contundente al presidente”. Además, agradeció a los diputados que votaron en contra del veto y pidió a los senadores que acompañen: “El proyecto del presidente replica el presupuesto 2025 sin ajustes por inflación ni recuperación salarial. Ese es uno de los principales problemas”, subrayó.

En la misma línea, la exrectora Delfina Veiravé sostuvo que el reclamo “no es solo universitario, sino de toda la sociedad”. Consideró que la respuesta del Congreso es clave para sostener una universidad pública de calidad: “Es un derecho y un patrimonio de todos. Podemos mejorar muchas cosas, pero no resignar el financiamiento”, afirmó.

Universidades en alerta

Desde la UTN recordaron que “más del 60% de la investigación en Argentina se realiza en universidades públicas” y que el desfinanciamiento implica “una pérdida estructural de capacidades que llevará años recomponer si no se revierte de inmediato”. También se advirtió sobre el impacto en la Agencia I+D+i y en el CONICET, donde la reducción de ingresos limita la formación de nuevas generaciones de investigadores y acrecienta el riesgo de fuga de cerebros.

Mientras las calles se llenaban de manifestantes con pancartas y banderas argentinas, en el Congreso la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. La decisión también alcanzó a la Ley Garrahan, que garantiza fondos para la salud pediátrica, con 181 votos afirmativos.

Ahora, será el Senado el que defina si las leyes finalmente quedan en pie. Desde los sectores movilizados insistieron en que se trata de una "lucha que trasciende las aulas": “Somos millones los que asistimos a nuestras universidades en busca de un futuro mejor y más justo. Defendamos lo que nos iguala: la universidad pública”, concluyó el comunicado.