El Hospital Privado de Córdoba lanza un Programa de Cirugía Robótica con tecnología de vanguardia

El Hospital Privado Universitario de Córdoba se convierte en una de las primeras instituciones médicas de la provincia en incorporar un Programa de Cirugía Robótica, integrando la tecnología quirúrgica más avanzada del mundo para potenciar la seguridad, precisión y recuperación de los pacientes.

Este avance se suma a la trayectoria de excelencia médica y compromiso con la mejora continua del Hospital. Como institución acreditada por la Joint Commission International (JCI), respalda cada innovación con los más altos estándares de calidad, seguridad y atención centrada en las personas.

La implementación de esta tecnología permite realizar cirugías mínimamente invasivas y representa un salto cualitativo en la medicina de Córdoba, y reafirma el compromiso de la institución con la innovación médica y la mejora continua de sus servicios.

Tecnología de precisión al servicio de la salud

La cirugía robótica potencia las habilidades del cirujano, brindándole control total desde una consola inmersiva. A través de movimientos precisos, sin vibraciones involuntarias, y con una visión tridimensional aumentada, el profesional puede operar incluso en áreas anatómicas complejas con mayor seguridad.

Esta tecnología no reemplaza al cirujano, sino que lo complementa, amplificando su destreza y reduciendo al mínimo los márgenes de error. Su incorporación le permite al equipo médico trabajar con más precisión, seguridad y versatilidad en cada intervención.

"La cirugía robótica representa un verdadero cambio de paradigma. Nos permite realizar procedimientos complejos de manera más precisa y menos invasiva, lo que mejora significativamente la experiencia del paciente", menciona el Dr. Enzo Giordano, director del Programa de Cirugía Robótica.

Beneficios concretos para el paciente

La incorporación de la cirugía robótica no solo representa un avance tecnológico, sino también una mejora significativa en la experiencia quirúrgica y en los tiempos de recuperación del paciente.

Gracias a su precisión milimétrica y a una visión tridimensional de alta definición, supera algunas de las limitaciones de la cirugía laparoscópica tradicional, al ofrecer un mayor control, mejor acceso a zonas anatómicas complejas y una preservación superior de los tejidos.

Entre sus principales beneficios se destacan:

- Incisiones más pequeñas y menor sangrado.

- Menor dolor postoperatorio.

- Disminución del uso de analgésicos.

- Mayor preservación de los tejidos circundantes.

- Recuperación más rápida y menor tiempo de internación.

- Mayor precisión en procedimientos complejos.

Especialidades incluidas en el programa

El Programa de Cirugía Robótica del Hospital Privado Universitario de Córdoba fue diseñado para ampliar las posibilidades del abordaje quirúrgico en procedimientos de distintas complejidades.

Está orientado a intervenciones en múltiples especialidades como:

Gracias a esta incorporación, se realizarán intervenciones con un nivel de precisión superior y mejores resultados clínicos, sin necesidad de derivaciones fuera de la provincia.

Una medicina de excelencia, centrada en el paciente

Con esta incorporación, el Hospital Privado reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, equipos médicos altamente capacitados y un modelo de atención centrado en la calidad, la seguridad y el acompañamiento en cada paso del proceso quirúrgico.

Descubrí más sobre esta innovación