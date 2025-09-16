Karina Milei desistió de la presentación judicial que no permitía difundir sus audios

Por medio de la presentación de un escrito, Karina Milei desistió de la acción judicial que había iniciado en el fuero civil y comercial federal, donde había conseguido frenar la difusión de nuevos audios, luego de los publicados por Carnaval Stream, donde la funcionaria aparece sospechada del cobro de presuntas coimas vinculadas la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese marco, Karina Milei, representada por el abogado Santiago Viola, solicitó que se levante la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Patricio Maraniello y señaló, en síntesis, que el material “no afecta la seguridad nacional”.

El planteo de la funcionaria se da en el marco de un recurso de revocatoria planteado por Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil, CEO de Perfil Network y presidente del Directorio de NetTV S.A.

"Sin perjuicio de lo expuesto, y por las razones que expondré, vengo por medio del presente a desistir de la presente acción solicitando se deje sin efecto y se archiven las actuaciones", dice el escritor presentado por Karina Milei, quien además señala que Fontevecchia "no ha logrado acreditar, ni siquiera mínimamente, que haya tenido un gravamen concreto con la medida dictada", esto en relación a la medida cautelar que rigió e impidió la divulgación de los audios que involucraban a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

"No hace ninguna mención al respecto y no explica cómo podría haberlo afectado. Ni el Sr. Fontevecchia ni tampoco el supuesto "medio de prensa" Net T.V. mencionaron que tuvieran algún audio de quien suscribe ni relacionado con las cuestiones planteadas en la medida cautelar solicitada y dictada".

Pese a dar ese paso atrás, la funcionaria mantuvo un duro discurso contra el periodismo. Aseguró que se trata de “una operación” y remarcó que la denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad tiene “fuertes argumentos”, por lo que cualquier medida debería tramitarse en ese expediente.

En el escrito dirigido a la Justicia, Karina Milei aclaró: “La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa ni bajo la hipótesis de que existiera algo incriminatorio, como sostuvieron algunos operadores. Se trata de audios obtenidos ilegalmente, manipulados y editados con el fin de montar una operación contra mí y mi familia”.

El escrito sigue: “La forma maliciosa en que fueron presentados demuestra que no estamos ante un verdadero derecho de prensa, sino frente a un atentado contra la democracia y sus valores más básicos”.

“No puedo dejar de mencionar que oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros y el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente. Considero que, dicho derecho se encuentra debidamente resguardado en las investigación penal iniciada y que, en caso de ser necesario, es en el marco de dicha actuación judicial que se dictarán las medidas necesarias para la protección personal y nacional”.

¿Qué planteó la apelación a la cautelar que presentó Jorge Fontevecchia?

Patrocinado por Roberto Gargarella, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi y Hernán Gullco, destacados abogados en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, Fontevecchia presentó el último miércoles 3 de septiembre la apelación a la que hace referencia Karina Milei.

Se trató de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio que en uno de sus pasajes explica: "el único modo en que esta resolución puede ser cuestionada es precisamente que lo hagan sus afectados directos, como lo son los medios de prensa sobre los que recae la prohibición".

"La prohibición de reproducir 'los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 [...] que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth' Milei' es una medida de 'censura previa' prohibida tanto por el art. 14 de la Constitución Nacional como por el art. 13 ap. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como se verá más adelante, no existe ninguna excepción a este principio que sea aplicable a nuestro caso".

"La doctrina unánime de la Corte Suprema dispone que las expresiones vinculadas a asuntos de interés público gozan de una protección especial", explicaba la presentación.

Y advertía: "Las consideraciones vertidas hasta aquí me hacen solicitar que sin más trámite y con toda urgencia se revoque el pronunciamiento de primera instancia. Lo contrario, además de ser flagrantemente contrario a nuestro sistema constitucional, podría acarrear la responsabilidad internacional de la República Argentina".

