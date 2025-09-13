Cerimedo, el estratega digital de LLA: pieza clave para la causa de los audios

Fernando Cerimedo, el hombre que se dedicó a enhebrar la estrategia digital de La Libertad Avanza en 2023, pasa sus días dedicado a la consultoría política. Pero por sobre todas las cosas está tranquilo luego de acudir a la Justicia anteayer por la noche a declarar en el marco de la causa que indaga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un lugar en el que supo trabajar su esposa, Natalia Basil.

El escándalo que desató la filtración de audios del exabogado de Javier Milei tocó de cerca a Cerimedo porque el letrado habló con él sobre el esquema de compra de medicamentos de manera ilegal. El consultor confirmó el diálogo ante la Justicia y se dedicó a dar detalles del contexto de esa conversación, en la que Spagnuolo relató lo que se escucha en las grabaciones que circularon.

Y no siente que haya complicado a Javier Milei con su declaración. Con el Presidente mantiene una buena relación y el respeto es mutuo. Como otras voces libertarias, piensa que Spagnuolo no tenía ningún cuidado en sus conversaciones y el juez a cargo de la causa deberá definir su futuro por su negligencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un dato: su esposa, Natalia Basil, trabajó con Spagnuolo en el área de Apoyos y Asignaciones Económicas de Andis. Un vínculo que no terminó de la mejor manera: “Tuvieron desacuerdos y ella decidió irse”, relató en la última entrevista radial que brindó.

En esa charla, resaltó que hubo errores del abogado, contó que tenía relación y sostuvo que él no distribuyó los audios. “En La Libertad Avanza no es fácil meterse gratis en un puterío, porque después todos flashean operaciones. Si él es el director de la Agencia y sabía del tema, tenía que saber sus obligaciones, es abogado”, señaló. Al tiempo que afirmó que Spagnuolo “tenía que haber denunciado”.

“En su locura pensó que lo podría haber grabado porque no terminamos bien por una situación con mi esposa, dejamos de hablar”, comentó, y agregó: “Yo tuve un diario que banca al Gobierno, me cargué la campaña al hombro. ¿Para qué voy a tirar esa bomba? ¿Con qué finalidad, para dañar al pelado?”.

El profesional, además de asesorar al partido violeta, fundó con Juan Carreira, actual director de comunicación digital del Estado y un referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, La Derecha Diario. El medio por excelencia de la militancia libertaria y el que más consume Javier Milei.

Hoy sigue respaldando la gestión del oficialismo sin dudas.