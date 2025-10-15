Córdoba: Fiscalía confirmó que conductor agredió a pasajera antes del atropello múltiple en el centro

El conductor del Ford Fiesta blanco que el lunes atropelló a múltiples peatones en General Paz y 9 de Julio agredió físicamente a una de sus pasajeras momentos antes de perder el control del vehículo, confirmó la Fiscalía de Instrucción Distrito 1 Turno 6 de Córdoba. El hombre permanece detenido.

Soledad Aliaga, prosecretaria de la fiscalía a cargo del doctor José Bringas, detalló en declaraciones a Radio Continental Córdoba que el hombre de 36 años está imputado por "lesiones leves en concurso real con lesiones culposas calificadas", en un hecho que dejó siete personas heridas.

Según la funcionaria judicial, la secuencia del suceso comenzó cuando una mujer de 73 años y su nieta de 20 solicitaron un vehículo a través de la aplicación Didi.

"En el trayecto del traslado de un lugar al otro, se desconocen aún los motivos, pero el conductor del vehículo habría tenido una crisis o un descontrol que inicia con golpear y gritar a una de las pasajeras, lo que aparentemente habría hecho que perdiera el control", explicó Aliaga en el programa Última Pregunta.

Dos hechos delictivos en uno

La calificación legal del caso responde a la existencia de dos hechos distintos que concurren de manera real. "Primero ocurrieron lesiones leves, dolosas, porque habría sido con intención de golpear, eso habría derivado en un descontrol que incluiría lesiones culposas, que son el resto de los peatones y conductor y acompañante de la motocicleta, que son los principales lesionados", detalló Aliaga.

La funcionaria aclaró que se trata de "una imputación primigenia" y que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del episodio.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la ausencia de un motivo claro para la agresión. "Se estaba desarrollando una relación normal de conductor y cliente, de traslado de pasajeros. No habría en principio ningún detonante. Esa es la sorpresa y lo inexplicable por ahora de esta situación", señaló Aliaga.

La fiscalía investiga si el conductor sufrió algún tipo de crisis. "No sabemos si estamos hablando de una persona que ha tenido una crisis nerviosa, un ataque epiléptico u otra cuestión de salud. Eso todavía es materia de investigación y no se ha determinado", agregó la prosecretaria.

Para determinar el estado mental del conductor, la fiscalía solicitará pericias psiquiátricas y psicológicas. "Para poder determinar ese punto necesitamos la asistencia del equipo técnico en psicología y psiquiatría del Poder Judicial", informó.

El conductor permanece detenido

El hombre de 36 años se encuentra alojado en el módulo de admisión del complejo carcelario número uno de Bouwer. "Está imputado, está en la UCA y va a ser trasladado a algún complejo carcelario", confirmó Aliaga, quien aclaró que aún no se dictó decreto de detención.

Hablo el acusado del doble femicidio Pablo Laurta: “Todo fue por Justicia”

Las penas que enfrenta el conductor son significativas. "Las lesiones leves contemplan hasta un año de prisión y las lesiones culposas agravadas, calificadas, tienen una pena de hasta 3 años más la inhabilitación especial por 4 años", detalló la prosecretaria. Esto en concurso real implica una suma aritmética de las penas.

La evolución médica de los heridos podría modificar la imputación. "Siempre es algo que está potencialmente abierto", señaló Aliaga, aunque expresó su deseo de "la buena salud de todos y cada uno de los lesionados".

Seis personas resultaron lesionadas

Además de la pasajera agredida dentro del vehículo, otras seis personas resultaron heridas en el atropello: cuatro peatones que se encontraban en la vereda de General Paz y 9 de Julio, y dos personas que se trasladaban en una motocicleta que fue embestida por el auto.

Tres de los heridos fueron derivados al Hospital de Urgencias, mientras que una cuarta persona fue trasladada a una institución privada. Según las autoridades médicas, ninguno de los lesionados se encuentra en estado crítico, aunque una mujer de 60 años presentaba heridas de considerable gravedad.

La fiscalía continúa bajo secreto de sumario con la investigación del caso, en el que aún resta determinar si existió alguna condición médica que explique el comportamiento violento del conductor.