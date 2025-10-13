Descontrol y atropello en plena General Paz: varios heridos en pleno centro de Córdoba

Un auto descontrolado embistió a varios peatones en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Durante la tarde de este lunes, un grave episodio de inseguridad vial sacudió la tarde capitalina. Según informó la Policía, un auto atropelló a varias personas en la esquina de Avenida General Paz y 9 de Julio, generando escenas de pánico entre los transeúntes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor —quien sería chofer de una aplicación— habría perdido el control del vehículo, impactando primero contra un motociclista y luego contra otros transeúntes. Hay al menos siete heridos, cuatro de los cuales fueron trasladados a centros de salud y tres atendidos en el lugar.

Desde la Secretaría de Salud municipal informaron que uno de los heridos fue derivado al Hospital de Urgencias con código rojo, mientras que otros dos fueron trasladados con código amarillo, de menor gravedad. La cuarta persona hospitalizada fue atendida en una institución privada.

"Con dos móviles más una motoambulancia, profesionales del Servicio de Emergencias Médicas 107 y personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba asistieron hace instantes a siete personas afectadas por un incidente vial ocurrido en la Av. General Paz, a metros de la calle 9 de Julio", informaron desde el Palacio municipal.

"Estamos evaluando a los pacientes por politraumatismos en la institución de salud de la Municipalidad y atendemos al resto de los involucrados con menor gravedad in situ. Quienes precisaban mayor atención ya fueron derivados", afirmó el secretario de Salud, Ariel Aleksandroff. Acompañan el procedimiento personal de Tránsito y Fiscalización y Control municipal; además de la Policía de Córdoba.

El conductor “no tenía idea de lo que había pasado”

El automovilista fue trasladado a la Comisaría 1ª para su resguardo físico, mientras se esperan los trámites judiciales correspondientes. Según fuentes policiales, al momento de ser detenido el hombre manifestó que “no tenía idea de lo que había pasado” y se lo notaba “muy perdido”.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia, bomberos y Policía, que cortaron parcialmente el tránsito para asistir a las víctimas y realizar las pericias.

Qué dicen los testigos

Videos difundidos por el canal El Doce muestran el momento posterior al siniestro: un joven arriba del auto, rodeado por vecinos que intentaban evitar que encendiera el vehículo. En las imágenes se escucha que una persona habría quedado debajo del coche.

Testigos relataron que el conductor arrastró por varios metros a un motociclista y atropelló a peatones a su paso. “Venía muy fuerte, a alta velocidad”, contó una mujer que presenció el hecho.

Un recuerdo reciente: el caso Pacha

El siniestro de este lunes reaviva el recuerdo del trágico episodio ocurrido el 12 de septiembre de 2024, cuando Cristian Pacha, de 68 años, perdió el control de su vehículo en bulevar Chacabuco y arrolló a decenas de personas a lo largo de tres cuadras.

Por aquel hecho, Pacha fue condenado en mayo de 2025 a seis años y ocho meses de prisión, con diez años de inhabilitación para conducir. Cumple la pena con tobillera electrónica y arresto domiciliario.

El nuevo siniestro en pleno Centro vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial y la evaluación médica de los conductores, especialmente en zonas de alta circulación peatonal.