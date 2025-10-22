México: una argentina sufrió un accidente y el gobierno de Río Negro tramita su repatriación

El Gobierno de Río Negro está tramitando la repatriación de Karina Alejandra Rott, una argentina que sufrió un grave accidente en Tulum, México. La rionegrina cayó desde un tercer piso y actualmente se encuentra internada en estado crítico.

La argentina sufrió el accidente el pasado 18 de octubre y fue derivada de emergencia a un hospital de la zona tras sufrir múltiples fracturas en los tobillos, la columna y un brazo y lesiones en la zona lumbar, motivo por el que debe ser intervenida quirúrgicamente de forma urgente.

Daiana Rott, sobrina de la argentina accidentada en Tulum, compartió una publicación en Instagram y reclamó que el personal de salud que atendió a su tía en el Hospital de Playa del Carmen "no hizo más que pararle el sangrado y darle fármacos para el dolor", motivo por el que fue derivada al Hospital General Agustín O’Horán en Mérida, donde permanece bajo observación médica.

El medio Minuto Neuquén explicó que los especialistas que atendieron a la mujer en el centro médico mexicano indicaron que el cuadro que atraviesa es delicado y que requiere una cirugía de alta complejidad para evitar complicaciones neurológicas.

La rionegrina se encontraba en Tulum por motivos personales cuando sufrió el accidente. En este contexto, su familia denunció que no recibió el tratamiento adecuado y que los centros médicos privados de la zona exigían altas sumas de dinero para realizar el tratamiento y la intervención quirúrgica necesaria.

El medio neuquino mencionado indicó que, ante la gravedad de la situación, familiares y amigos de la mujer se pusieron en contacto con el consulado argentino en México y con el Gobierno de Río Negro, a cargo de Alberto Weretilneck, para solicitarle colaboración en el caso.

Para actuar frente al caso, la administración rionegrina puso a disposición un avión sanitario para efectuar la repatriación de la argentina, quien viajaría este miércoles con el objetivo de ser operada, dado que los costos solicitados por los centros médicos en México no eran afrontables por la familia.

"Corre riesgo en cada segundo que pasa", advirtieron desde el entorno de la argentina afectada, remarcado que es clave que el traslado no se demore dado que cada hora sin intervención aumenta el riesgo de sufrir secuelas neurológicas.

