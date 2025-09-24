Río Negro otorgó la primera concesión no convencional: PAE y Tango Energy invertirán USD 36 millones

La provincia de Río Negro dio un paso significativo en su política energética al otorgar la primera Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH). La histórica autorización recae sobre el área Loma Guadalosa y fue otorgada a Pan American Energy (PAE), en su rol de socio mayoritario y operador, y a Tango Energy Argentina (TANGO). La decisión fue oficializada a través del decreto provincial N° 827/25.

La reconversión del área, que originalmente operaba bajo una concesión convencional, permitirá a las empresas desarrollar un plan piloto de inversión por USD 36 millones durante un plazo de tres años. El proyecto inicial contempla la perforación de dos pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral, enfocados en la formación Vaca Muerta.

La primera perforación está prevista para 2026 e incluirá un pozo vertical de 3.000 metros de profundidad. Según la gacetilla, en función de los resultados obtenidos en esta fase, se podría avanzar con un plan de desarrollo que incluiría hasta 44 pozos horizontales adicionales.

Detalles técnicos y marco legal

El área Loma Guadalosa abarca una superficie de 101 km² y se encuentra en el sector este de la Cuenca Neuquina, a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Cipolletti. La solicitud de reconversión de la concesión se basó en los recursos prospectivos no convencionales del área, estimados en 48 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBOE). Esta petición se realizó bajo el amparo de la Ley Federal de Hidrocarburos N° 17.319, la Ley Nacional N° 27.742 y el Decreto Nacional N° 1057/24. La concesión se extiende por un plazo de 35 años.

“El desarrollo del área -en función de los resultados del plan piloto y de su factibilidad técnica y económica- impulsará la actividad hidrocarburífera provincial, aportará mayores ingresos a la provincia en concepto de regalías asociadas a la nueva producción no convencional, e incrementará el empleo local y generará nuevas inversiones”, señalaron las empresas, a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo al plan, previo a la reconversión, la provincia de Río Negro había adjudicado a Petrolera Aconcagua Energía (hoy TANGO) y a la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA) una concesión convencional de hidrocarburos sobre el área Loma Guadalosa.

El decreto provincial que otorgó la CENCH también aprobó las cesiones de participación, por lo que PAE - empresa operadora - tiene el 65% de participación, mientras que TANGO tiene el 35% restante. Asimismo, la provincia - a través de EDHIPSA - percibirá ingresos adicionales en virtud de una asignación del 2,5% del volumen total de hidrocarburos que se produzcan en la CENCH Loma Guadalosa.