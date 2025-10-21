Un camión que llevaba cerdos volcó en Chacabuco y los vecinos se robaron a los animales

Un camión que transportaba cerdos volcó este lunes en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, en el partido de Chacabuco, y en cuestión de minutos, vecinos arribaron al lugar del acontecimiento para llevarse la carga. El chofer resultó con lesiones leves y fue asistido por personal del SAME y efectivos policiales.

Pese a que las causas del accidente no fueron determinadas, testigos señalaron que el rodado “mordió la banquina” y perdió el control, para luego volcar a unos 15 metros del asfalto.

Los cerdos se movieron por el terreno

Al momento del impacto, la jaula se partió y los animales comenzaron a esparcirse por el terreno, algunos desorientados y otros inmóviles. Apenas se conoció la noticia, automovilistas y vecinos de la inmediaciones se acercaron para tomar lo que podían: algunos cargaban los cerdos a pie, mientras que otros los subían a carros o al baúl de sus autos.

“Lo que resulta lamentable es que se trate de hambre. O simplemente de una cuestión casi bárbara en la que se ven conductas que rozan lo primitivo por la desesperación con que se actúa, incluso cuando se trata de animales, sin importar la especie”, escribió el medio Distrito Interior, que documentó el hecho con imágenes registradas por testigos.

El movimiento constante de personas y vehículos representaba un riesgo, por lo que una vez desatada la situación, la prioridad fue evitar nuevos accidentes. Aunque la Policía Comunal intentó ordenar el tránsito y preservar la seguridad, la presencia de solamente tres efectivos y la cantidad de personas que ingresó al predio superó cualquier capacidad de control.

Los cerdos eran cargados en los autos

Según testigos, la escena se desbordó en cuestión de minutos. El tránsito en la Ruta 7 fue afectado, y las tareas de asistencia se dificultaron por la presencia constante de curiosos y saqueadores. Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer las causas del vuelco y determinar si la carga contaba con seguro.

Este caso se suma al hecho similar de la semana anterior, que ocurrió en el kilómetro 72 de la Ruta Nacional 8, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En esta ocasión, un camión que transportaba limones volcó y, minutos después, varias personas comenzaron a llevarse la mercadería que había quedado desparramada sobre el asfalto.

En Mendoza se dio un evento similar en septiembre, cuando un camión lleno de carne volcó en un puente y los vecinos intentaron robar la mercadería. Sin embargo, la policía intervino mediante un operativo, que consistía en el lanzamiento de balas de gomas y gases lacrimógenos para evitar que la gente se acercara al vehículo.

