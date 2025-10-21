La joven argentina Paola Mariana Lens viajó a España después de recibir una oferta laboral para trabajar como niñera con una familia alemana en la ciudad Palma de Mallorca y permanece desaparecida desde el 14 de octubre, día en que su familia tuvo el último contacto con ella. A partir de ese entonces, sus allegados temen que pueda estar secuestrada y ya presentaron formalmente denuncias, solicitando la colaboración de las autoridades españolas para localizarla.

A su vez, su madre, Gabriela, relató públicamente la situación a los medios y describió a su hija, oriunda del barrio porteño de Villa Devoto: "Se fue feliz, quería ahorrar para poder disfrutar la temporada de esquí en Andorra. No sabemos qué le pasó. No sabemos si está mal anímicamente o si fue víctima de trata. No sabemos nada".

Paola tenía como plan ahorrar dinero con ese trabajo para luego trasladarse a Andorra y realizar la temporada de esquí, actividad que practica y a la que quería dedicarse como instructora

La preocupación comenzó justamente hace una semana, fecha del último contacto: "Teníamos una conversación fluida y, de repente, fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp y empezó a bloquear contactos de Instagram. Ahí comenzamos a investigar y hacer las denuncias correspondientes", explicó Gabriela.

Además agregó que tuvieron contacto con una amiga de Mariana, quien aseguró que su hija le habló brevemente y de forma extraña y, mencionó que mantuvo comunicaciones de apenas 30 segundos con otros, incluyendo una videollamada sin audio en la que se la notaba angustiada."Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada a alguien acompañada de otra persona", advirtió en declaraciones al canal CrónicaTV.

Por estas horas, intenta presentar una denuncia en España a través de un tercero, aunque las autoridades locales no la aceptaron al no conocer personalmente a la joven. La Cancillería argentina confirmó que interviene en el caso.

Las extrañas videollamadas que profundizan la preocupación por Mariana Lens

La víctima había mantenido antes de viajar dos entrevistas con los empleadores alemanes, y el contrato, presentado como un “intercambio cultural”, ofrecía 300 euros mensuales, alojamiento, comidas, un curso de idiomas, pasajes y acceso a un gimnasio, a cambio de una jornada laboral de ocho horas cuidando a un niño. Aunque solía aceptar trabajos temporales en el exterior, el contacto se dio a través de una aplicación cuyo nombre su entorno aún desconoce.

Aumentó la preocupación de sus allegados luego de una llamada con un amigo, cuyo audio ya fue incorporado como prueba. De allí, pese a asegurar que estaba “súper bien”, se la escucha llorar y con un tono claramente angustiado. “¿Y por qué estás en Mallorca, gorda?”, le preguntó él. “Porque me vine acá, porque me salió un laburo acá”, respondió.

De hecho, el joven insistió en verla: “Voy a ir para Mallorca, así nos vemos”. Pero Mariana, entre lágrimas, contestó: “No tenés que hacer esto”. A lo largo de la conversación, él trató de obtener más información: “Decime dónde estás así compro el pasaje y voy para allá”. Sin embargo, solo alcanzó a decir: “Sos de las pocas personas en las que confío".

Para las últimas horas, se registraron movimientos en su cuenta de Instagram, y en una historia publicada desde su perfil, apareció un mensaje que decía: “Agradezco todos sus mensajes. ¡Yo estoy bien!. Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor, dejen de divulgar informaciones falsas”.

Sin embargo, su familia desconfía de la autenticidad de esa publicación y teme que la joven no haya sido quien la escribió.

MV/MU