Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes en el municipio de Gobernador Mansilla, en Entre Ríos, fue hallada asesinada este martes después de una búsqueda desesperada. Su cuerpo fue encontrado dentro de un aljibe y por el caso fue detenido un hombre de 55 años, acusado de resistirse a un procedimiento realizado por la Policía en medio del operativo.

La víctima salió de su casa en la noche del 3 de octubre pasado y nunca más se supo de ella. Sus padres, al no poder contactarla, realizaron la denuncia 24 horas después y desde aquel momento se dio inicio a la investigación. Dos días después, las autoridades lograron encontrar su auto, un Chevrolet Corsa, el cual había sido abandonado y tenía las llaves puestas.

La confirmación del hallazgo del cadáver fue realizada por el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, que recorrió la zona junto al fiscal a cargo del caso, Sergio Saliski. “Las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron clave para reconstruir el recorrido realizado por Daiana”, detallaron fuentes cercanas a la causa.

El cuerpo de la joven oriunda del departamento entrerriano de Tala fue ubicado en un aljibe de diez metros de profundidad, en un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos, que cruza a la Ruta Nacional 12. El lugar se halla a solo cinco kilómetros del acceso a Gobernador Mansilla, cercano al campo de polo El Silencio.

Según contó su madre a un canal local, el mismo viernes después de las 20 intentó comunicarse al celular de su hija, pero éste ya no podía recibir ni mensajes ni llamadas. Después de querer averiguar donde podía estar, hablando con amigos y otros familiares, decidió hacer la denuncia. El descubrimiento del vehículo familiar abandonado y con las llaves dentro generaron preocupación desde el principio.

Así comenzó un operativo búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos, cadetes y bomberos de los departamentos de Gualaeguay, Tala y Paraná. En el dispositivo se utilizaron perros de rastreo y hasta drones, pero el mismo se vio afectado por las condiciones climáticas posteriores al día de la desaparición.

Según trascendió, Daiana había salido después de supuestamente estar hablando por teléfono con un hombre, a quien sus familiares desconocían.

Un detenido por la joven muerta en Entre Ríos

Después de los procedimentos, que se extendieron a lo largo de los cuatro días, las fuentes explicaron que “se aguardan las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar en la investigación”. La causa está en manos de Saliski y su colega Emilce Reynoso, quienes ordenaron el análisis de las cámaras de vigilancia y entrevistas a posibles testigos.

Las pericias iniciales realizadas al automóvil indican que no habrían indicios de forcejeo. Además, debido a las primeras testimoniales, se ordenó un allanamiento de urgencia donde se incautaron tres celulares y una camioneta Toyota Hilux blanca.

También se comunicó que en el marco de esas diligencias resultó detenido un hombre de 55 años de edad, pero que el motivo se debe a que agredió a los agentes que llevaban adelante la tarea, intentando manipular un arma de fuego. El sospechoso, conocido como "Pino", habría tenido contacto con Daiana poco antes de su desaparición.

El jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, informó que no era la primera vez que la víctima se ausentaba mucho tiempo de su hogar, pero nunca antes había cortado la comunicación con su familia. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis y se busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven, aunque la teoría principal apunta a la simulación de un escenario para ocultar un presunto femicidio.

