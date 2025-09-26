Agentes de la Policía Nacional de España lograron resolver, después de casi dos décadas, uno de los casos más enigmáticos del país. Se trata de la llamada 'mujer de rosa', cuyo cuerpo fue hallado sin vida en 2005 en Viladecans, Barcelona. La víctima fue identificada como Liudmila Zavada, una mujer de origen ruso que tenía 31 años en el momento de su muerte.

La confirmación llegó en el marco de la operación internacional Identify Me, impulsada por Interpol, que busca esclarecer la identidad de mujeres fallecidas en circunstancias sospechosas y que durante años permanecieron como NN en distintos países de Europa. Se trata de la segunda identificación realizada en España bajo esta campaña.

El hallazgo inicial se produjo el 3 de julio de 2005, cuando un taxista encontró el cuerpo de una mujer al costado de una carretera en Viladecans. Vestía un conjunto de color rosa -pantalones fucsia, blusa con flores y sandalias negras con detalles rosas-, de ahí el apodo que se mantuvo hasta hoy: la mujer de rosa. La policía sospechó desde el inicio de una muerte violenta y determinó que el cadáver había sido trasladado al lugar unas 12 horas antes.

Durante años, los investigadores no lograron establecer su identidad. Sin documentos, sin vínculos claros y sin coincidencias en bases locales, el caso quedó congelado hasta que la cooperación internacional abrió nuevas pistas.

Finalmente, el Ministerio del Interior de España confirmó esta semana que, tras cotejar huellas dactilares y ADN, se pudo determinar que se trataba de Zavada. Tal como señaló el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, “veinte años después, una mujer desconocida ha recuperado su nombre”.

Cómo se logró la identificación de ‘la mujer de rosa’

La clave del avance llegó gracias a la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Madrid, que lidera la coordinación de la operación en España y mantiene un intercambio permanente con otros países. En este caso, la oficina de Ankara (Turquía) remitió material dactiloscópico que coincidía con registros de Zavada en bases de datos turcas.

La Sección de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica en España corroboró la identidad a partir de las huellas recibidas. Más tarde, las autoridades rusas confirmaron el hallazgo tras cotejar el perfil genético de la víctima con el de una hermana ya fallecida.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, celebró el trabajo conjunto de las autoridades españolas, turcas y rusas. “Cada vez que se identifica a alguien, se renueva la esperanza de los familiares y amigos de las personas desaparecidas y surgen nuevas pistas para los investigadores”, afirmó. También destacó que este tipo de avances “refuerzan la cooperación internacional y la confianza en las investigaciones forenses”.

La Policía Nacional española subrayó que este caso se suma al ya resuelto en marzo de este año, conocido como 'la mujer del cobertizo', en el que se identificó a una ciudadana paraguaya hallada muerta en Girona en 2018. Ambos forman parte de los 46 expedientes abiertos dentro de la campaña Identify Me, de los cuales todavía quedan 43 sin resolver.

El Ministerio del Interior español señaló que la identificación de Zavada no significa el cierre del caso ya que las investigaciones sobre las circunstancias de su muerte continúan y hasta el momento no hay detenidos ni una hipótesis fundamentada.

La operación Identify Me y los otros casos resueltos

La campaña Identify Me fue lanzada en 2023 por Interpol con el objetivo de dar nombre a mujeres fallecidas en circunstancias violentas o inexplicables en Europa, muchas de ellas posibles víctimas de trata de personas o violencia de género.

Se trata de una iniciativa inédita porque, por primera vez, Interpol hizo públicas las llamadas “alertas negras”, compartiendo datos biométricos, descripciones físicas, pertenencias, tatuajes e incluso reconstrucciones faciales. Esa información se difunde entre las fuerzas de seguridad de los 196 países miembros y también se publica para el acceso de la ciudadanía, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlas.

Hasta ahora, tres mujeres fueron identificadas gracias al programa:

- Rita Roberts, ciudadana británica asesinada en Bélgica en 1992, reconocida por un tatuaje en una foto difundida por la BBC.

- Ainoha Izaga Ibieta Lima, de origen paraguayo, hallada muerta en Girona en 2018 y confirmada en marzo de 2025.

- Y ahora, Liudmila Zavada, la “mujer de rosa” de Viladecans, tras 20 años de incógnita.

Interpol recuerda que aún resta identificar a 43 mujeres halladas en seis países europeos: España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos. “Nuestro trabajo también se trata de restaurar la dignidad de las víctimas y dar voz a los afectados por la tragedia”, expresó Urquiza.