Misterio develado: encuentran al joven uruguayo que era buscado por Interpol

El joven uruguayo de 27 años, Mathías Espíndola, que era intensamente buscado en la Argentina, fue hallado en buen estado de salud en la provincia de Córdoba y la búsqueda cesó tras varios días de incertidumbre.

El viernes 5 de septiembre Espíndola había arribado al país en busca de trabajo en Córdoba, pero al llegar al lugar supo que el dinero que le ofrecían era menor a lo que recibía en Uruguay, motivo por el cual decidió que quedarse unos días más y luego regresar.

Sin embargo, todo cambió cuando el martes 9 de septiembre se comunicó con su mamá y le dijo que estaba yendo a la terminal de ómnibus para volver a Uruguay, pero eso nunca pasó. Durante días el joven fue buscado y hasta Interpol emitió un alerta, hasta que finalmente en las últimas horas fue hallado, confirmó su mamá.

La mujer detalló que una cámara de seguridad en un parque de la localidad de Río Primero registró a su hijo cuando caminaba, hacia la ruta 19 y luego hacia Gualeguaychú.

Ante su hallazgo, efectivos de la Policía provincial acudieron hasta dicho lugar y lo rescataron, poniéndolo a resguardo hasta la llegada de sus hermanos, quienes se encontraban en la Argentina.

Aunque lo ocurrido está en etapa de investigación, se especula que Espíndola habría sido víctima de un robo y que nunca pudo tomar contacto con sus familiares para dar alerta.