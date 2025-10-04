El horror de la escuela en Indonesia: ya son 14 los muertos y hay 49 personas desaparecidas

Este sábado 4 de octubre, el número de muertos en el derrumbe de una escuela de Indonesia subió a 14, de acuerdo al informe dado por un funcionario mientras los rescatistas usaban maquinaria pesada para intentar recuperar a las decenas de víctimas que todavía siguen enterradas bajo los escombros. El internado colapsó el pasado lunes 29 de septiembre, cuando los estudiantes se reunían para realizar la oración de la tarde.

Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), habló con la prensa y explicó que los rescatistas hallaron 9 cadáveres el pasado viernes, lo que aumentó el número oficial de fallecidos a 14, remarcando que “hasta hoy, seguimos buscando a 49 personas desaparecidas”.

Y agregó: “Tras el hallazgo de la última víctima anoche, nos estamos centrando en una limpieza a gran escala, con maquinaria pesada entrando en las zonas derrumbadas”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La tarea de rescate es muy difícil porque las vibraciones que se generen en un lugar pueden afectar a otras zonas, explicaron las autoridades; sin embargo, los familiares de los estudiantes desaparecidos aceptaron el jueves que se use maquinaria pesada. El trabajo se volvió todavía más difícil porque un terremoto afectó esta zona el martes a la noche, obligando a detener la búsqueda.

El viernes, algunas personas cuestionaron duramente a los rescatistas, exigiéndoles que aceleraran su trabajo según un periodista de AFP presente en el lugar. "Dijeron que no había señales de vida, así que queremos enterrar a nuestros familiares inmediatamente", gritó una persona que se negó a dar su nombre. Según las enseñanzas islámicas, los entierros de los fallecidos deben hacerse lo antes posible.

Derrumbe de escuela en Indonesia

Cómo ocurrió el desastre

La tragedia ocurrió el lunes pasado, cuando una parte del internado de varias plantas se derrumbó. El siniestro fue tan violento que generó temblores en todo el barrio, le contó Ani, un residente local, a la agencia AFP.

La versión oficial indica que el edificio se vino abajo porque los pilares de sus cimientos no soportaron el peso de una nueva construcción realizada en el cuarto piso.

HM