Nusantara, la ciudad construida para ser la nueva capital de Indonesia, atrae miles de turistas y mano de obra barata con obreros, pero su palacio presidencial y sus modernas avenidas permanecen en silencio. Este proyecto, llevado a cabo por el expresidente Joko Widodo se enfrenta a recortes presupuestarios y retrasos, ya que no es la prioridad del nuevo gobierno, centrado en los planes sociales.

El palacio presidencial se encuentra vacío

En estos momentos hay ciertas dudas sobre si esta ciudad alcanzará algún día el potencial que se pensaba. Fue construida en la selva de Borneo para sustituir a Yakarta, una urbe superpoblada y amenazada por la subida del nivel del mar.

El socio de la consultora de políticas públicas Global Counsel, Dedi Dinarto, sostuvo que el presidente Prabowo Subianto “apuesta claramente por la ayuda social en su lugar”. El mandatario, en su primer discurso, solo mencionó a Nusantara una vez y redujo el financiamiento del proyecto.

Los presupuestos oficiales muestran un recorte desde los 43,4 billones de rupias (2.660 millones de dólares) en 2024 a solo 6,3 billones de rupias en 2026. El financiamiento extranjero también fue difícil de conseguir, a pesar del pedido de ayuda a sus aliados de Medio Oriente y Asia.

El aeropuerto internacional sigue sin funcionar

Por el momento, poco más de 1.000 empleados de la municipalidad viven en Nusantara, junto a cerca de 100 funcionarios del gobierno y trabajadores de servicios médicos. Estas cifras están muy lejos de los 12 millones de habitantes que tiene Yakarta y del objetivo de llegar a 2 millones de residentes para 2045.

Plan de traslado para 2028

Durante su segundo mandato, el expresidente Widodo, relanzó el proyecto de traslado de la capital. Pese a los enormes esfuerzos por acelerar las obras, la ciudad no se inauguró como la urbe más importante del país en 2024, como estaba pensado.

Solamente un total de 800 de las 6.600 hectáreas destinadas a edificios gubernamentales se urbanizaron o prepararon para la urbanización, precisó Sofian Sibarani, el diseñador urbano que concibió la ciudad. Sin embargo, según Basuki Hadimuljono, jefe de la administración local, los proyectos en la zona que alberga el palacio y los ministerios “ya están completados en un 97%-98%”.

Tanto calles internas como grandes y largas avenidas se encuentran totalmente vacías

En opinión del administrador, Prabowo quiere mudarse allí en 2028 antes de las próximas elecciones presidenciales previstas para 2029, una vez que se hayan terminado las zonas legislativa y judicial.

Aunque el presidente explicó que quería “continuar, y en lo posible terminar” el traslado de la capital desde que asumió el cargo en octubre pasado, no mostró voluntad de firmar el decreto presidencial necesario para completar el proyecto. Algunos empleados del gobierno se muestran poco entusiastas con la idea de trasladarse a una ciudad inacabada y situada a más de 1.000 kilómetros de Yakarta.

Este proyecto, llevado a cabo por el expresidente, Joko Widodo, se enfrenta a recortes presupuestarios y retrasos

En cuanto a la infraestructura pública, no todo está listo: es cierto que hay tres hospitales en funcionamiento, así como cafeterías, pero el aeropuerto está a la espera de la luz verde para recibir vuelos comerciales. También falta que se levanten un centro comercial y un cine.