Indonesia proyecta un dique de 80.000 millones de dólares: ¿Puede salvar una costa que se hunde bajo el mar?

El océano avanza sobre la aldea de Karminah, amenazando hogares en la isla indonesia de Java, donde el gobierno afirma tener un plan para contener la marea. El cambio climático eleva el nivel del mar y la extracción de agua subterránea provoca el hundimiento del terreno, por lo que persiste la pregunta: ¿Puede un dique gigante salvar la costa de Indonesia, que está desapareciendo?.

La idea es construir una presa de 80.000 millones de dólares y 700 kilómetros a lo largo de la costa de Java para hacer frente a la pérdida de tierra, buscando convertirse en la mayor obra de infraestructura del país en el siglo XXI. Sus defensores sostienen que el muro protegería a más de 30 millones de personas que habitan en áreas costeras y a sectores estratégicos de la economía nacional, desde el puerto de Yakarta hasta extensas zonas agrícolas.

Indonesia se ve amenazada por el aumento del nivel mar

Sin embargo, el proyecto despierta dudas: ambientalistas advierten que una construcción de tal magnitud podría alterar ecosistemas marinos, desplazar comunidades de pescadores y generar un impacto social de consecuencias difíciles de prever. Además, especialistas remarcan que la obra no ataca las causas de fondo: la explotación intensiva de acuíferos que provoca el hundimiento del suelo y la urbanización descontrolada.

Algunos expertos proponen alternativas basadas en la naturaleza, como la restauración de manglares y arrecifes, que podrían ofrecer una defensa más sostenible y ecológica contra la erosión costera. Estas soluciones no solo ayudarían a proteger las costas, sino que también podrían proporcionar hábitats vitales para diversas especies marinas.

Por su parte, para el gobierno, este megaproyecto no solo significa proteger vidas y bienes, sino también enviar un mensaje de capacidad estatal en un país archipiélago especialmente vulnerable a los efectos del calentamiento global. No obstante, los críticos alertan que destinar 80.000 millones de dólares a un solo proyecto podría restar recursos a otras iniciativas de adaptación, como la reforestación de costas o mejorar de sistemas de drenaje.

Barrera de Yakarta

Las autoridades de Indonesia reactivaron en enero de 2024 el proyecto para una barrera marina que evite las frecuentes inundaciones en Yakarta, ciudad que según estudios, podría desaparecer parcialmente en 2050 debido al hundimiento del suelo y el aumento del nivel del mar.

Son muchos los megaproyectos que se dieron a conocer con el fin de frenar las incursiones del mar

El proyecto de la barrera marina, que originariamente llamaban Garuda al emular las alas del dios hindú, fue presentado hace diez años, pero en los últimos años ha sido modificado para simplificar el diseño y evitar el estancamiento de agua frente a la costa de la capital. El plan costó unos 10.500 millones de dólares y constará de tres frases hasta 2040.

"El hundimiento de Pantura Jawa (la costa norte de Java) varía de 1 a 25 centímetros al año. Al mismo tiempo, otro desastre que nos afecta es el aumento del nivel del mar entre 1 y 15 centímetros al año en distintos puntos", indicó el ministro coordinador para Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto.