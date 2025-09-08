La "gran muralla" de Japón es una mega infraestructura de 12,5 metros de altura y una extensión de 395 kilómetros. Fue diseñada para resistir olas equivalentes a 16 millones de toneladas de agua. El muro costero es una de las obras de ingeniería de mayor envergadura del país asiático su edificación llevo un período de dos años. Su construcción busca reducir el impacto de futuros tsunamis y proteger a las comunidades vulnerables.

Cómo refuerzo, ante la posible alerta por un desplazamiento del fondo marino, se llevó a cabo la plantación de 9.000.000 de árboles con la finalidad de contar con una “barrera natural” en caso de ser necesario.

La obra, cuya inversión superó los US$6.800 millones, se realizó a lo largo de las costas nororientales del territorio nipón. ¿Cuándo podría tener lugar el próximo maremoto?

La “gran muralla” de Japón

El gobierno de Japón implementó la medida de los bosques protectores, pensados como elementos de absorción de la energía de las olas y reducción de la erosión. Actualmente, existe una probabilidad del 70 % de que un terremoto de magnitud 7 o mayor sacuda la ciudad de Tokio en las próximas tres décadas.

De acuerdo a estimaciones de las autoridades japonesas, si un tsunami azotara la capital de la nación asiática, no superaría los 2,6 metros de altura, por lo que la “gran muralla” de Japón podría pararlo.

El tsunami de Tohoku en Japón dejó un saldo trágico de 19. 759 muertes

El terremoto de magnitud 9,0/9,1 y tsunami de Tōhoku fue un desastre natural catastrófico que azotó el este de Japón el 11 de marzo del 2011. El conmocionante sismo, fue el más potente jamás registrado en Japón y desencadenó un maremoto masivo que devastó la costa noreste, desbordando malecones y afectando zonas urbanas.

La catástrofe natural causó una pérdida significativa de vidas, se estimaron un total 19.759 fallecidos, además de cientos de miles de desplazados.

La devastación que dejó el tsunami de de Tohoku

El tsunami causó extensas inundaciones, dañando infraestructuras, viviendas y negocios en una vasta zona. Cabe destacar que también provocó el desastre nuclear de Fukushima, donde los sistemas de refrigeración fallaron debido a los aluviones, lo que provocó fusiones parciales y la liberación de radiación.

