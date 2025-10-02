Dos personas murieron y al menos tres resultaron heridas este jueves por la mañana en un incidente en la puerta de la sinagoga Heaton Park, en Manchester, en el norte de Inglaterra. Un hombre atropelló a varios transeúntes con un auto y apuñaló a otro. Se cree que llevaba explosivos. El ataque sucede durante Yom Kipur, el Día del Perdón, la jornada más sagrada del año para la comunidad judía.

La policía detuvo al sospecho a balazos y mencionó la presencia de algo que podría ser una bomba en la escena, en Middleton Road, Crumpsall. "Un hombre que se cree es el agresor, recibió disparos de agentes de armas de fuego de la policía y también se cree que falleció. Actualmente no se puede confirmar debido a problemas de seguridad relacionados con objetos sospechosos que llevaba consigo. Se ha llamado a la unidad de desactivación de explosivos, que ya se encuentra en el lugar", declaró la policía de Gran Manchester a través de su cuenta oficial en la red X.

Alumnos y un coordinador de egresados fueron repudiados por cánticos antisemitas en Bariloche

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una imagen verificada por la BBC muestra a un hombre fuera de la sinagoga con una serie de elementos alrededor de su cintura, que serían explosivos.

Según la cuenta oficial de la policía del Gran Manchester, una persona que participaba de la ceremonia por el Día del Perdón en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park llamó pidiendo ayuda a las 9.31 del jueves, hora local. Esta persona declaró que había presenciado cómo un auto avanzaba directo a atropellar miembros del público, y que un hombre había sido apuñalado.

Antisemitismo: la educación como herramienta contra el odio

"Estamos agradecidos con el miembro del público cuya rápida respuesta a lo que presenció permitió nuestra rápida acción y, como resultado, se le impidió al agresor entrar a la sinagoga", dijo la policía. Se cree que podría haber intentado poner una bomba en el templo, lo que habría ocasionado cientos de muertes.

La policía retuvo dentro de la sinagoga a gran cantidad de personas que participaban de la ceremonia religiosa, pero ya fueron evacuadas del lugar.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, fue sorprendido por la noticia durante un viaje oficial en Dinamarca. Manifestó que está “consternado”, ordenó que se refuerce la vigilancia policial en sinagogas y centros comunitarios judíos de todo el país y adelantó su regreso a Londres.

Noticia en desarrollo