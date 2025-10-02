Indonesia: "No hay más señales de vida" de los 59 desaparecidos en el colapso de una escuela

Mientras 59 personas siguen desaparecidas tras el derrumbe de una escuela en Indonesia, las horas avanzan y se desvanecen paulatinamente la esperanza de hallarlas con vida. El responsable de las tareas de salvataje anunció que "no encontraron más señales de vida”, lo que potencia el temor de que todo termine en tragedia.

Suharyanto, director de la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, fue el encargado de dar la mala noticia: “Utilizamos equipo de alta tecnología como drones térmicos y, científicamente, no hay más señales de vida”. El funcionario hizo el anuncio a la prensa en la ciudad de Sidoarjo, ubicada en el este de la isla principal de Java, el lugar donde ocurrió el desastre.

La tragedia comenzó el pasado lunes 29 de septiembre, cuando, inesperadamente, parte del internado de varias plantas se vino abajo mientras los estudiantes se reunían para realizar la oración de la tarde. El derrumbe fue tan violento que provocó temblores en todo el vecindario, contó Ani, un residente local, a la agencia AFP. De acuerdo a la versión oficial, el edificio cayó porque los pilares de sus cimientos no aguantaron el peso de una nueva construcción en el cuarto piso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los familiares de los estudiantes esperan, cerca del lugar, noticias sobre sus seres queridos. AFP comprobó que residentes locales les ofrecieron alojarlos en sus casas. Maulana Bayu Rizky Pratama, cuyo hermano de 17 años está desaparecido, habló con la agencia y declaró: “He estado aquí desde el primer día. Espero la mejor noticia: que mi hermano sobreviva. Sigo teniendo esperanza. Han pasado cuatro días, espero que encuentren pronto a mi hermano. Me entristece pensar que estará allí abajo durante cuatro días”.

El miércoles, Yudhi Bramantyo, director operativo de los servicios de búsqueda y rescate, anunció que "logramos evacuar a 7 víctimas, 5 fueron rescatadas con vida y 2 encontradas muertas. Los cinco sobrevivientes estaban en condiciones de comunicarse". Ese nuevo informe elevó a 5 el número de fallecidos en el derrumbe.

La desesperacion entre los familiares de los desaparecidos en una escuela de Indonesia. (FOTO AFP)

Cómo es el proceso de excavación

Mohammad Syafii, director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, explicó que, “para llegar al lugar donde se encuentran las víctimas, tenemos que excavar un túnel subterráneo”. El problema es que cualquier túnel solo permitiría crear una ruta de acceso de 60 centímetros por las columnas de hormigón de la estructura.

AFP vio a rescatistas de uniforme naranja que parecían colocar cámaras bajo los escombros para rastrear a los posibles supervivientes. Además, se están usando modernos drones con sensores térmicos para encontrar a los sobrevivientes y eventualmente a los fallecidos. Un funcionario le dijo a la agencia periodística que la operación de rescate podría durar más de una semana.

HM/HB