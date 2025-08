Sepultados a 1.200 metros de profundidad: otra busqueda desesperada de mineros conmociona a Chile

El drama es el mismo, parece un loop de 2010, solo cambió la angustia de norte a sur de Chile, que reza nuevamente por la suerte de mineros atrapados en las entrañas de sus galerias subterráneas de cobre. Y de aquellos célebres 33 mineros que fueron rescatados sanos y salvos después de una hazaña de excavación colosal en 2010, esta vez la desesperación es cerca de Rancagua, a 120 kilómetros al sur de Santiago, en la mina 'El Teniente', un interminable 'hormiguero' de galerías que llegan a 1.200 metros de profundidad, parte de una estructura que colapsó por un sismo y casi todos consiguieron escapar, pero cinco trabajadores quedaron en esa trampa, y ahora todos los esfuerzos son por encontrarlos.

No se sabe, vale aclararlo, si los mineros atrapados están vivos o murieron en el derrumbe, los rescatistas usan drones para avanzar por galerías qe todavía encierran peligros de nuevos deslizamientos, pero al mediodía de este sábado no había todavía novedades y la incertidumbre de las familias de los atrapados era desoladora.

El presidente Gabriel Boric, que ya recibía críticas por haber dejado pasar dos días sin ir a la zona del desastre, viajó este sábado a Rancagua a reunirse con familiares de los mineros, pero no puede hacer más que prometer ayuda y alguna contención, ya que no hay novedades todavía del operativo de rescate.

Los familiares de los mineros: "No nos han dicho nada"

Michael Miranda, hermano de Jean Miranda (31 años(, uno de los trabajadores atrapados, dijo que la familia no ha sido informada sobre cómo fue el accidente. "No nos han explicado nada. No se ha acercado nadie a conversar, a decirnos si es que mi hermano está bien o no, si es que está acompañado o no", afirmó Michael.

La esposa de Jean Miranda está embarazada, y también contó que "de la empresa nadie se ha acercado a hablarle. Ni una contención psicológica, nada", se quejó, en las afueras de las oficinas de Codelco en la ciudad de Rancagua, a 100 km al sur de Santiago.

Codelco, la mayor productora mundial de cobre, comprometió "todos los esfuerzos" para rescatar a los cinco mineros atrapados tras el derrumbe, que ya dejó un muerto. La mina tiene la increíble cantidad de 4.500 kilómetros de galerías, un laberinto interminable que el año pasado o el año pasado 356.000 toneladas del metal, el 6,7% de todo el cobre de Chile.

Codelco: "Haremos lo humanamente posible..."

"Haremos todo lo humanamente posible por rescatar a los cinco trabajadores atrapados. Toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza se ponen en esa causa y al servicio de ese objetivo", dijo el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, en rueda de prensa la tarde del viernes.

Brigadas de rescate seguían en la búsqueda de los cinco mineros que quedaron atrapados la tarde del jueves cuando trabajaban en la ampliación de la mina, a 1.200 metros de profundidad, según confirmó la compañía.

Para facilitar las labores, la ministra de Minería, Aurora Williams, anunció la paralización de las actividades de El Teniente a partir del viernes, sin precisar la fecha de término de la medida.

"Vamos a emitir una medida provisional de paralización de operaciones", dijo Williams a la prensa.

Al menos 100 rescatistas participan del operativo, sin haber logrado tomar contacto con los mineros, dijo el gerente general del yacimienro, Andrés Music.

"Hasta ahora no hemos podido comunicarnos con ellos; las galerías están cerradas, están colapsadas", sostuvo en conferencia de prensa.

La búsqueda en la mina: 48 horas claves

De acuerdo a Pacheco, las labores de rescate se concentran en remover el material acumulado en la galería en la que se encuentran atrapados los trabajadores, cuya ubicación se conoce por los dispositivos electrónicos que portaban. "Estamos haciendo ese trabajo con equipos autónomos e inteligentes, telecomandados, y un cuerpo altamente especializado en rescate, porque es un trabajo extraordinariamente delicado", explicó.

El accidente ocurrió por "un evento sísmico" cuyo origen -natural o provocado por las perforaciones- aún se investiga. El sismo, que tuvo una magnitud de 4,2 de acuerdo a registros, ocasionó la muerte de un trabajador y dejó a otros nueve heridos. La mayoría ya fueron dados de alta.

"Es uno de los eventos más grandes, si no el más grande que ha tenido en décadas el yacimiento El Teniente", indicó Music. Pero este viernes, las réplicas y sismicidad en la mina habían bajado, dijo Pacheco.

Las próximas 48 horas son vitales para las operaciones de búsqueda, en las que participan algunos de los rescatistas que lo hicieron en el exitoso rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados en un mina en el desierto de Atacama en el año 2010.

"Lo que queremos aquí es que hagan una investigación exhaustiva (...) nosotros hemos denunciado muchas irregularidades", aseguró a la AFP José Maldonado, dirigente sindical de El Teniente, con 30 años de experiencia.

"El cerro ya no da abasto y empieza a bajar", lo que habría provocado el movimiento y no un sismo. Chile es el mayor productor mundial de cobre, con 5,3 millones de toneladas en 2024. Su industria minera es una de las más seguras del planeta. La tasa de mortalidad en el sector alcanzó el año pasado el 0,02%, según el Servicio Nacional de Geología y Minería.

