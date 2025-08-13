Corrientes: Gustavo Valdés anunció la reconstrucción total del techo del Club Regatas tras el derrumbe

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó el Club de Regatas tras el derrumbe del techo de la cancha de básquet y, en una muestra de apoyo a la institución, anunció que el gobierno provincial se hará cargo de la reconstrucción total de la estructura.

El mandatario, en un recorrido junto al intendente de la ciudad y presidente del club, Eduardo Tassano, prometió una "inversión importante" para modernizar y poner a punto el estadio.

"Como gobierno provincial, nosotros vamos a estar acompañando al Club de Regatas, ya nos pusimos a disposición, ya estamos trabajando", sostuvo Valdés en declaraciones a la prensa.

Club Regatas Corrientes: se derrumbó el techo de la cancha de básquet y las actividades están suspendidas

El gobernador explicó que, si bien la estructura del tinglado fue lo que cedió, la oportunidad servirá para hacer "un estadio a nuevo" con una modernización de las estructuras metálicas.

Sin víctimas y con una investigación en curso

El intendente Eduardo Tassano, quien también es presidente del club, coincidió en la necesidad de la reconstrucción y agradeció la ayuda del gobierno provincial. Tassano destacó que lo más importante es que no hubo víctimas, ya que el derrumbe se produjo "lentamente" y en un horario con poca gente en el club.

El intendente señaló que hay varias "teorías" sobre el origen del colapso de la estructura, que databa de 1971.

"Hay ingenieros que están hablando de esto, así que probablemente algún gestión de la estructura arrastró", precisó. Tassano confirmó que se está trabajando en la demolición de la estructura y que luego se procederá a la reconstrucción.