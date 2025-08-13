Club Regatas Corrientes: se derrumbó el techo de la cancha de básquet y las actividades están suspendidas

La capital correntina se vio conmocionada por el derrumbe del techo de la cancha de básquet del Club de Regatas Corrientes, ubicado en el parque Mitre.

El hecho, que ocurrió en las últimas horas de la tarde de este martes, generó una fuerte preocupación en la comunidad local, pero el club emitió un comunicado para llevar tranquilidad al confirmar que no hubo heridos.

El desplome del techo se produjo sin previo aviso, y una de las paredes del predio también cedió. De forma inmediata, las autoridades del club evacuaron el lugar y a suspendieron todas las actividades deportivas y sociales por el resto de la jornada.

Comunicado oficial y tareas de investigación

En medio de la incertidumbre, el Club de Regatas Corrientes emitió un comunicado oficial a través de sus canales de difusión. En el mismo, la institución informó sobre los "daños materiales" y aseguró a la comunidad que se encuentran trabajando "junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir".

Las autoridades del club también están llevando a cabo las tareas de investigación necesarias para determinar el motivo del derrumbe. A pesar de la magnitud de los daños, se confirmó que el incidente no dejó personas heridas.

Un susto sin consecuencias humanas en el corazón de Corrientes

El derrumbe en la cancha de básquet del Club de Regatas Corrientes representa un duro golpe material para una de las instituciones deportivas más importantes de la provincia.

A pesar de la magnitud del siniestro, la rápida evacuación del lugar y la suspensión inmediata de las actividades evitaron una tragedia. El hecho, que generó conmoción en la ciudad, resalta la importancia de la seguridad en las instalaciones deportivas, mientras que la rápida respuesta del club a la situación sirve de ejemplo para otras instituciones.

La comunidad de Regatas, y la capital provincial en general, aguardan ahora por las conclusiones de la investigación para determinar los pasos a seguir en la reconstrucción.