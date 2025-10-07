Apareció el hombre que había desaparecido tras salir a buscar a su hija

Un hombre de 33 años que había sido reportado como desaparecido en La Plata tras salir a buscar a su hija, fue encontrado la provincia de Entre Ríos, cuando se dirigía rumbo al noreste del país.

Se trata de Jorge Damián Da Rocha, domiciliado en Tolosa, La Plata quien el martes pasado por la tarde había salido de la casa de su madre con su bicicleta con la intención de ir al colegio donde debía buscar a su hija, aunque nunca llegó al punto de encuentro.

Desde entonces se encendieron las alarmas de búsqueda. Sin embargo, en las últimas horas Da Rocha fue localizado mientras circulaba en bicicleta por la Autovía 14, en cercanías de la ciudad de Colón, en el límite con el departamento Federación. Inmediatamente fueron alertadas las autoridades de La Plata.

Los primeros reportes indican que el hombre se encontraba con vida y con signos de fatiga pero sin lesiones graves aparentes. Se evaluará su estado psicológico y físico mediante asistencia médica. Al momento del hallazgo, Da Rocha habrá manifestado sus intenciones de viajar hacia el norte del país.

Las autoridades entrerrianas que intervinieron fueron las dependencias del puesto de Control Vial de Mabragaña, vinculadas a la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la provincia.

Se espera que Da Rocha sea trasladado a La Plata para continuar con entredichos médicos y judiciales.