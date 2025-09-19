Buscan a un uruguayo que desapareció hace más de diez días en Córdoba

Se activó un operativo de búsqueda del joven uruguayo Mathías Espínola (27), quien se encuentra desaparecido desde el martes 9.

Espínola había concurrido a la capital cordobesa a buscar trabajo y al poco tiempo de estar en el vecino país informó a su madre, Andrea Olivieri, que regresaba porque los salarios eran un 50% inferiores a los que cobraba en Uruguay. En ese contexto, Mathías Espínola estuvo solo tres días en la capital cordobesa y sacó pasaje de regreso para poder mantener sus empleos como mecánico de motos y en la construcción

En ese marco, la Policía de la provincia argentina de Córdoba lo busca al joven en el Parque Sarmiento, ubicado a unas 10 cuadras del Hostel Alvear donde el uruguayo se hospedó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La hipótesis más probable es que en la terminal de ómnibus le robaron la mochila y el dinero que llevaba (alrededor de $ 40.000). Había vendido su moto para pagarse la estadía mientras trabajaba", explicó la madre en el diario El País Uruguay.

Los familiares del joven esperan por estas horas recibir copias de las filmaciones de las cámaras de la terminal para saber hacia donde se dirigió el uruguayo.

Ante la ausencia de Mathías, sus dos hermanos, Robert Espínola (32) y Juan Espínola (25) viajaron en moto a la ciudad de Córdoba y comenzaron a recorrer los lugares donde estuvo con el afán de encontrarlo.

"Todavía no tenemos noticias de él. Estamos muy preocupados. Sabemos que la Policía de Córdoba está trabajando con mucha intensidad", explicó la madre.