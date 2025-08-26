Detuvieron a la tutora de una adolescente desaparecida, acusada de inducirla a la prostitución por mercaderías

La historia de la adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida en Presidencia de la Plaza sumó un nuevo capítulo: su tutora legal, de 42 años, fue detenida por orden de la Justicia, sospechada de haber manipulado a la menor para que mantuviera relaciones sexuales con hombres adultos a cambio de mercaderías y regalos.

La joven había sido localizada el domingo, tras un amplio operativo policial encabezado por el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 15, a cargo de la fiscal Candela Valdez. En ese momento ya había sido arrestado un hombre que apareció vinculado en la primera etapa de la pesquisa.

Sin embargo, las declaraciones de vecinos y otros testimonios complicaron a la mujer que estaba a cargo de la adolescente. Según esos dichos, habría actuado como intermediaria y presionó a la menor para que accediera a encuentros sexuales con adultos, lo que llevó a la fiscalía a cambiar el eje de la investigación.

Encontraron a la adolescente desaparecida en Chaco y detuvieron a un sospechoso

Allanamiento y detención

Con los nuevos elementos, la jueza de Garantías N.º 2, Liliana Puppo, autorizó un allanamiento en la vivienda de la quinta N.º 76, propiedad de la tutora. Allí se secuestraron elementos de interés para la causa, que ahora son analizados por los investigadores.

Finalmente, la mujer quedó formalmente detenida bajo la imputación de “supuesta promoción y/o facilitación de la prostitución”.

En paralelo, la Justicia sigue investigando al joven con el que la menor había sido vista. Aunque inicialmente se presentó como menor de edad, la fiscalía comprobó que en realidad tiene 19 años. Esa situación agrava su situación procesal, dado que intentó engañar a los investigadores y se habría valido de su relación con la adolescente para encubrir el paradero de la misma.

El procurador general Jorge Canteros confirmó que se analizan conexiones con posibles delitos de trata de personas, al advertir que los indicios superan el marco de un caso aislado de corrupción de menores.

La menor permanece bajo resguardo y con acompañamiento psicológico. Mientras tanto, los fiscales avanzan en la reconstrucción de las circunstancias que rodearon su desaparición y en la identificación de eventuales responsables que podrían integrar una red más amplia.