Encontraron a la adolescente desaparecida en Chaco y detuvieron a un sospechoso

Una intensa búsuqeda policial en Presidencia de la Plaza llegó a su fin este domingo por la mañana. La adolescente que había desaparecido el miércoles fue localizada sana y salva en la zona urbana de la localidad, a pocos metros de su vivienda.

En paralelo, efectivos de la Policía del Chaco detuvieron a un joven mayor de edad, quien es investigado por su posible vinculación con el caso. La Justicia deberá ahora definir su situación procesal mientras se profundiza la pesquisa sobre las circunstancias en que se produjo la desaparición.

Desde la denuncia presentada por la familia, la fuerza provincial desplegó un amplio operativo que incluyó controles en rutas de acceso y salida de la provincia, entrevistas a vecinos y rastrillajes en lugares frecuentados por la menor. También se activaron protocolos especiales ante la hipótesis de trata de personas.

Las pistas más relevantes surgieron a partir de imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde se la veía caminando junto a un joven. Ese dato llevó a los investigadores a allanar la vivienda del sospechoso, donde habrían encontrado pertenencias de la chica.

Intervención judicial y nuevos pasos

El procedimiento se llevó adelante bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal N° 15, a cargo de la fiscal Candela Valdez. Por orden judicial, la adolescente será sometida a un control médico para evaluar su estado de salud integral.

Por estas horas, el hombre detenido permanece bajo custodia policial y se espera la imputación formal en las próximas jornadas. Mientras tanto, la investigación busca determinar si la menor se ausentó de manera voluntaria o si fue retenida contra su voluntad.