Lejos del "all in", el dólar sube por apuestas locales mientras los bancos esperan garantías de EE.UU. para sumar un préstamo privado

A tres ruedas de llegar a las elecciones legislativas, otra vez la presión sobre el dólar fue fuerte y hubo intervención. Pero, esta vez, el Tesoro de Estados Unidos dejó que el Banco Central actúe con ventas por USD 45 millones en el techo de la banda, mientras le busca a la Argentina garantías con bancos extranjeros para conseguir otros USD 20.000 millones de fondos privados.

Una nota basada en fuentes cercanas a las conversaciones, publicada en The Wall Street Journal (especializado en mercados de Nueva York) indicó que un conjunto de bancos busca un compromiso firme para garantizar la devolución de su dinero. Se trata del JP Morgan, el Citibank, el Goldman Sachs y el Bank of America. Los directivos de estas entidades están a la espera de que el Tesoro de EE.UU. les aclare qué garantías puede ofrecer Argentina, o si Washington mismo planea respaldar la operación de crédito.

Según contaron fuentes del mercado a PERFIL, podría ser el propio organismo que dirige Scott Bessent quien preste el reaseguro de pago, incluso con la emisión de un bono específicamente con ese destino. Eso buscan las entidades financieras, ante las pocas opciones que tiene nuestro país para garantizar el repago.

El Banco Central tuvo que vender US$ 45 millones para que el dólar no supere el techo de la banda

El ex subsecretario adjunto del Tesoro durante la administración de Barack Obama, Brad Setser, planteó que, por el aumento de la deuda externa que le significaría a Argentina los USD 40.000 millones total del swap más el préstamo, “la fuente real de pago de todas estas deudas externas (y la única forma en que Argentina puede reconstruir sus reservas agotadas) es un superávit de exportación y eso requiere el tipo de compresión de las importaciones que viene con una depreciación o una fuerte caída”.

Lejos del “all in”

De acuerdo a la información que pudo recabar este medio, los fondos que podrían tener interés en dar un crédito a la Argentina son, en su mayoría, de origen estadounidense o británico, mientras que grupos de países árabes también estarían alrededor de las conversaciones.

A raíz del paquete de rescate de EE.UU., inversores extranjeros aumentaron sus consultas en las sociedades de Bolsa locales, confiaron distintas fuentes, sobre eventuales compras de bonos y acciones de empresas argentinas. “Hay interés, preguntan, evalúan riesgos, pero nadie emite una orden. Eso es la presión que ejerce el Tesoro”, graficó una voz de la City porteña.

Otro apoyo de Scott Bessent a Argentina: "No queremos otro estado fallido en América Latina"

Presión local

No hay nadie “all in”, aseguran en la City porteña, ni el Tesoro americano. La operatoria y la presión de los últimos días es mayoritariamente local. Del lunes para el martes casi que se duplicó el volumen de operaciones en la plaza cambiaria, con posturas del Central en $1.490, señalaron operadores de la rueda. Fue otra jornada con un tuit de Bessent preapertura de mercados que, una vez más, por la falta de detalles, quedó licuado y la demanda de cobertura fue mayor.

Mucho también ya canalizó vía la última licitación de deuda. “En la anteúltima licitación, el 54% fue a Lelinks con vencimientos al 31 de octubre y 28 de noviembre. Y en la última el 100% fue a Lelink, por primera vez quedó desierta la Lecap. Entraron a un dólar a $1.350 y van a querer salir a más de $1.500 y mantenerse arriba de la fecha de noviembre. Incluso algunos tienen cobertura hasta enero. No van a jugar a que el dólar baje”, explicó el analista financiero Ezequiel Vega. Ese monto de inversión en la letra atada al tipo de cambio oficial estuvo cerca de los USD 3000 millones.

Presión externa

Aun así, en Estados Unidos miran con lupa cada paso que da la gestión de Donald Trump en medio de un shutdown y el lobby de los sojeros, enojados en medio de una guerra comercial con China. En la publicación citada, el Wall Street Journal remarcó que el peso se está depreciando constantemente y podría hacerlo aún más si el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionara a Milei para permitir que el peso flote libremente y que su precio sea determinado por el mercado.

China fue el principal socio comercial de Argentina en septiembre y desplazó a Brasil

El diario Financial Times lanzó una dura crítica: “El presidente Javier Milei no es el primer líder que intenta sacar a Argentina de su prolongado declive económico. Es más, al igual que sus muchos predecesores en este cargo, ahora se encuentra al borde del fracaso”. “Es poco probable que funcione el plan de desinflación de Milei basado en el tipo de cambio. Esos esquemas rara vez funcionan".

"Argentina carece del compromiso nacional, los recursos o la credibilidad para lograrlo. Podría tener éxito si Trump asumiera un compromiso abierto de hacer 'lo que sea necesario' (“whatever it takes”), como hizo el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, en 2012. Pero seguramente no lo hará. Esta administración estadounidense ha iniciado una guerra comercial con Brasil. ¿Por qué debería considerar a Argentina como un interés estratégico vital? El dinero ofrecido quizás salve a algunos fondos de cobertura. Pero no salvará a Argentina”, rezó la opinión firmada por Martin Wolf.

ML