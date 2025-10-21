El dólar oficial en el Banco Nación sube este martes 21 de octubre a $ 1.455 para la compra y $ 1.505 para la venta, cuando apenas restan cuatro ruedas de operaciones antes de las elecciones legislativas del domingo que le vienen añadiendo una presión adicional al tipo de cambio.

Otro que también sube es el dólar mayorista que anota $ 1.480 y $ 1.489 para compra y venta, respectivamente, lo que lo sitúa cerca del borde superior de la banda de flotación que en el día de la fecha se sitúa en $ 1.491.

Ayer el BCRA anunció la firma del swap por 20 mil millones de dólares con los Estados Unidos, pero la noticia no alcanzó para calmar la ansiedad del mercado pre-electoral que vislumbra cambios en el programa económico tras las elecciones del domingo próximo.

En ese contexto, el dólar oficial avanzó hasta los $1.475 y las cotizaciones financieras superaron los $1.550. El MEP cerró en $1.552,82 y el CCL en $1.569,99, con brechas de 5,28% y 6,44%, respectivamente.

"La demanda de divisas sigue firme pese a los anuncios oficiales", ratificó Ignacio Morales de Wise Capital. "El Gobierno confirmó un swap con Estados Unidos por USD20.000 millones y una recompra de deuda, pero ambas medidas no alcanzaron para frenar la volatilidad. En el mercado se observaron posturas de venta en el techo de la banda, que podrían corresponder al BCRA", señaló el especialista en mercados, al tiempo que refrendó que los "analistas anticipan que la tensión cambiaria continuará en los próximos días. La gran duda es si el Tesoro estadounidense volverá a intervenir para evitar que el tipo de cambio toque el techo y el Central pierda reservas, o si la oferta privada logrará equilibrar la plaza", comentó Morales.

En desarrollo...