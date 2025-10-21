Carne argentina rumbo a la “parrilla de Trump”: el impacto del mercado de Estados Unidos según un frigorífico líder

El acuerdo anunciado por Donald Trump podría elevar el cupo de 20.000 a 70.000 toneladas, generando mayor competitividad y oportunidades laborales en la industria frigorífica argentina, según el gerente comercial Mariano Grimaldi.

El sector de la carne argentino se encuentra a la expectativa de un acuerdo con Estados Unidos que, de concretarse, permitiría triplicar las exportaciones hacia ese país. La noticia fue adelantada por Donald Trump y comentada en exclusiva por Mariano Grimaldi, gerente comercial de Frigoríficos Logros, en diálogo con Cadena 3.

Potencial de crecimiento a largo plazo

“La verdad que la Argentina viene negociando extender el cupo de 20.000 toneladas que tenemos con Estados Unidos hace mucho tiempo. Es un es un cupo que está dividido entre las empresas que estamos habilitadas para exportar carne a Estados Unidos resulta insuficiente. Sería una muy buena noticia para el sector”, explicó Grimaldi.

Córdoba lee más: la Feria del Libro aumentó un 9% sus ventas respecto al año pasado

El ejecutivo también se refirió a la competitividad del sector: “Hoy la industria atraviesa un momento complicado con los costos. Nosotros quedamos con costos dolarizados, con costos altos y atados a un tipo de cambio que no acompañó a la industria exportadora. Siempre que un destino de exportación se logra es una muy buena noticia para el sector”.

Por otro lado, ante la consulta sobre si un aumento de las exportaciones podría presionar los precios internos, aclaró: “Yo considero que no, porque los animales que se destinan para ese mercado son novillos pesados que no se consumen en el ámbito doméstico. Creo que si tenemos más exportación los precios en el mercado interno ayudan a bajar”.

Competitividad interna y desafíos impositivos

En cuanto a la competitividad y los impuestos provinciales, indicó que este es uno de los principales desafíos para la industria. Explicó que los industriales esperan que se les devuelva la competitividad prometida en las campañas, y advirtió que los impuestos distorsivos actuales dificultan competir en igualdad de condiciones, especialmente frente a gigantes exportadores como Brasil. Además, destacó que ninguna planta argentina tiene menos de 600 a 1.200 operarios, lo que refleja la magnitud del sector.

UNC: docentes de ADIUC paran por 24 horas en reclamo de que se aplique la Ley de Financiamiento

Para Grimaldi, la ampliación del cupo y la reducción de aranceles serían un impulso clave para la industria frigorífica: “El que el gobierno reforzando estas alianzas comerciales con países poderosos, no te olvides que Estados Unidos es el primer productor mundial de carne. Vamos a ir a vender carne a donde se produce el mayor volumen este de producción del mundo. Tenemos que estar preparados, y asumirlo con mucha responsabilidad para atender semejante mercado”.