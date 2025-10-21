UNC: docentes de ADIUC paran por 24 horas en reclamo de que se aplique la Ley de Financiamiento

Los docentes nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) cumplen este martes con un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en reclamo de que se aplique la ley de financiamiento universitario.

La medida incluye a los profesores de los colegios preuniversitarios Monserrat y Manuel Belgrano.

“La situación es realmente acuciante. Es desesperante en términos de los salarios docentes y no docentes, pero también en relación al presupuesto para ciencia y técnica, para funcionamiento de las universidad, para becas estudiantiles”, explicó la secretaria general de Adiuc Leticia Medina.

“Y ni hablar de la perspectiva que tenemos por el año que viene, con un proyecto de presupuesto que fortalece todavía esta política de ajuste y desmantelamiento del sistema universitario”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: consultá el padrón para los comicios del 26 de octubre

"Sueldos por debajo de la canasta básica"

"En la Universidad de Córdoba tenemos una mayoría de cargos de semi-dedicación o cargos simples. Un cargo de semi-dedicación, que quiere decir que tiene 20 horas semanales frente a alumnos, está cobrando una garantía salarial de 500 mil pesos", precisó Medina.

"280 mil pesos para el cargo simple, un millón de pesos para el cargo full, es decir, quien se dedica exclusivamente a la docencia, a la investigación y a la extensión", detalló

"Evidentemente son salarios por debajo de la línea que define la canasta básica. Eso está generando un impacto muy grave en las universidades", sostuvo la dirigente gremial.

También señaló que hay “muchos docentes que empiezan a buscar más horas o más trabajo para poder completar sus ingresos”, otros que “se van de las universidades” y “obviamente docentes que empiezan a buscar otras alternativas porque ya la docencia universitaria, la investigación, deja de ser una oportunidad para garantizar una vida más o menos digna”.

Cómo votar con Boleta Única en Córdoba: paso a paso y simulador oficial

Turno de exámenes noviembre-diciembre

Por último no descartó que ante una falta de respuesta del gobierno nacional no se tomen los exámenes del turno noviembre-diciembre.

“Sin duda es una de las opciones que nosotros tenemos ya a fin de año. Hemos hecho todo lo posible, todo lo razonable, sosteniendo la actividad académica que finalmente se ha logrado sostener el ciclo colectivo a pesar de la crítica situación de los salarios y la realmente terminal situación del presupuesto universitario”, aseveró.

Y luego aclaró: “Pero esto realmente no va para más, ya son dos años de un ajuste que ya representa entre el presupuesto del 2023 y el presupuesto para el 2026 proyectado por el gobierno una caída del 31% del presupuesto universitario”.

“Asumimos con mucha responsabilidad la lectura de estos datos y entendemos que si nosotros no le ponemos un freno a esto de inmediato realmente no tenemos universidad en el futuro”, concluyó.