"El mercado todavía ve posibilidad de que el Gobierno no saque un buen resultado en la elección”

El economista, Alejandro Bianchi, conversó con Canal E y se refirió a la tensión cambiaria que atraviesa el país, pese al anuncio del swap de monedas por 20.000 millones de dólares entre el Banco Central y el Tesoro de Estados Unidos.

Alejandro Bianchi describió el clima financiero previo a los comicios: “Sigue muy picante, acá estoy viendo la pantalla, por ejemplo, el dólar MEP en estos momentos, $1.536, por encima del techo de la banda, inclusive de lo que sería el valor de techo el día viernes, antes de las elecciones, que va a ser 1.480”.

La percepción del mercado sobre el resultado electoral

Luego, manifestó que estos movimientos reflejan la incertidumbre política y económica: “Eso habla de un mercado que todavía ve posibilidad de que el Gobierno no saque un buen resultado en la elección y que, finalmente, el lunes próximo el mercado juzgue quizá falta de gobernabilidad, vaya en contra del dólar y quizá algún tipo de movimiento en el esquema cambiario”.

Bianchi anticipó que será una semana clave: “Por lo pronto va a ser una semana de mucha tensión, está claro que los inversores están buscando refugio en dólar y quedarse esperando a ver qué pasa, en lugar de tomar decisiones demasiado agresivas previo a la elección”.

El swap con Estados Unidos no tuvo efecto en el mercado

Sobre si el anuncio del swap logró calmar los ánimos del mercado, sostuvo: “Pareciera que no, y hay otro tema, que es que el T17.05, que venció el día viernes, también era la última LECAP previa a la elección, y todo ese flujo de pesos que entró al mercado, una gran parte está yendo a dolarización”.

El economista explicó que los movimientos previos al proceso electoral están marcados por una fuerte dolarización: “Muchos inversores usaron este vencimiento para tomar una decisión previa a la elección, y me parece que la gran mayoría ante la inestabilidad, y que no está claro el resultado de la elección, mirá las encuestas y dan empate técnico, pero con una dispersión muy grande, algunos dan victoria de un lado, otros victoria del otro, claramente no está definida una tendencia”.

En relación con los bonos de la deuda argentina, recordó que su caída comenzó cuando el Tesoro debió usar sus propios dólares para cumplir con los vencimientos: “Los bonos de la deuda argentina en su momento empezaron a bajar muy fuerte cuando el Tesoro tuvo que empezar a vender dólares que tenía guardados para hacer el pago de la deuda de enero, y luego el de julio del año que viene”.