Otro apoyo de Scott Bessent a Argentina: "No queremos otro estado fallido en América Latina"

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, volvió a brindar un mensaje de apoyo al gobierno de Javier Milei. Como suele hacer, con anuncios siempre antes del inicio de la rueda cambiaria, el funcionario de Donald Trump se expresó con un mensaje en la red social X (Twitter) para intentar revertir las expectativas de devaluación de Argentina.

"No queremos otro estado fallido en América Latina", escribió Bessent. Las declaraciones llegan horas después de que el propio Donald Trump dijera que los argentinos "están muriendo" para justificar la ayuda estadounidense a Argentina.

El mensaje completo de Scott Bessent

La agenda económica de América Primero de @realDonaldTrump ya ha proporcionado más de $2 billones en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos trámites burocráticos para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados.

Mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental y Hacer que América Sea Segura de Nuevo, el @USTreasury ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina.

Los esfuerzos del presidente @JMilei para revertir décadas de declive de su nación, derivadas del izquierdismo radical de los peronistas, son de importancia crítica. Argentina ahora tiene la oportunidad de abrazar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un mejor futuro económico para Argentina, no un rescate.

El presidente Milei ha trabajado arduamente para revertir las políticas económicas irresponsables previas, incluyendo el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Este mismo mes, el @IMFNews reafirmó que apoya plenamente el sólido programa económico de Argentina.

No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino es explícitamente de interés estratégico para los Estados Unidos.

El presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los planes de reforma actuales del presidente Milei y su estrategia fiscal prudente para Hacer que Argentina Sea Grande de Nuevo.

Noticia en desarrollo...