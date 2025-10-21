El Banco Central tuvo que vender US$ 45 millones para que el dólar no supere el techo de la banda

El Banco Central de la República Argentina vendió $45,5 millones de dólares de las reservas para mantener el precio del dólar por debajo de la banda superior acordada con el Fondo Monetario Internacional.

La venta se dio en una nueva jornada marcada por la volatilidad en la cuenta regresiva de las elecciones legislativas que se realizarán el domingo 26 de octubre.

Como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril último, se estableció un sistema de donde el tipo de cambio del dólar puede flotar libremente dentro de una banda inferior y otra superior. En el caso de que perfore el piso, el Banco Central debe comprar reservas y, si supera el techo, debe vender. Opcionalmente, la autoridad monetaria puede comprar dólares dentro de la banda. Este martes, el límite de la banda del dólar mayorista se ubicó en $1.491,07.

Según el economista Nicolás Cappella, Sales Trader de IEB, “volvimos al techo de la banda superior. El spot estuvo demandado toda la jornada y se dirigió al techo de la banda que se encuentra a $1.491. Se operó muy poco en el techo (US$ 45 millones vendió el BCRA hoy), que de por sí tenía posturas por US$ 500 millones. Sin embargo, en 1490.5 apareció mucha venta, la cual se renovaba a medida que le iban comprando”.

El Tesoro de los Estados Unidos venía interviniendo en las últimas jornadas para que el precio del dólar no alcanzara el límite de la banda superior. "Venía vendiendo al interior de las bandas, es decir a precios menores a $1.491 (banda superior de hoy). Esas ventas evidentemente no alcanzaron (no sabemos de cuánto son) y el precio llegó a la banda superior donde vende el BCRA", señaló el economista Federico Machado.

Para Leo Anzalone, director del CEPEC, en la rueda de este martes hubo "mucho volumen, pero concentrado en operaciones de cobertura. La demanda fue muy fuerte y prácticamente la única oferta que apareció fue la del Banco Central, que tuvo que salir a vender para evitar que el tipo de cambio rompa la banda establecida".

Y agregó: "En este escenario, no sería raro que la intervención se repita en las tres ruedas que quedan antes de las elecciones, sobre todo si no aparece oferta privada a estos precios. El objetivo del Central es contener la presión cambiaria y llegar al 26 de octubre con cierta estabilidad, aunque el mercado sigue muy dolarizado y con expectativas de tensión en aumento".

En desarrollo...