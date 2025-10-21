Las exportaciones argentinas de la Economía del Conocimiento (EdC) alcanzaron un nuevo récord histórico de USD 9.685 millones entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que representa un incremento interanual del 20,8%, de acuerdo con el último informe Argenconomics, elaborado por Argencon.

El crecimiento del sector duplicó el promedio mundial del 9,5% —según la Organización Mundial del Comercio— y ratificó que el sector se convirtió en el tercer complejo exportador del país, detrás del agro y la energía. Además, se consolidó como un motor clave para la generación de divisas y empleo calificado, en un contexto de contracción general del empleo privado.

“Este desempeño positivo se explica por una combinación de factores: un entorno macroeconómico más competitivo, la reingeniería de procesos impulsada por la incorporación de IA, el rediseño de productos y servicios, y la creciente demanda global ante la reconfiguración geopolítica internacional”, analizó Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon.

Empleo en expansión y resiliencia sectorial

Durante el período analizado, el empleo total en las empresas del sector alcanzó los 283.500 puestos de trabajo, con una creación neta de 3.200 empleos solo en el último trimestre. Según señalaron desde Argencon, este dinamismo refuerza la resiliencia del ecosistema argentino del conocimiento, impulsado por el talento local y la adopción de tecnologías de frontera.

Comparación global: Argentina supera el promedio mundial

A nivel internacional, las exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) superaron los USD 4 billones en 2024, con un aumento del 9,5% interanual, cuatro veces superior al comercio de bienes. Europa Occidental lideró el crecimiento (+11,45%), seguida de América del Norte (+8,53%).

En ese contexto, Argentina ocupa el puesto 43° entre los exportadores mundiales, con una participación del 0,23% del total global, mejorando su performance respecto de 2023 (0,22%).

“El comercio global relacionado con la inteligencia artificial hoy es el principal amortiguador del comercio mundial, que según proyecciones de la OMC tiende a un estancamiento general para 2026”, explicó Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Desarrollo de Argencon.

Mora Alfonsín añadió que los servicios basados en el conocimiento “se comportan fuera de esa lógica” y subrayó que “Argentina tiene una oportunidad enorme en base a sus capacidades, talento y adopción tecnológica”.

El informe también menciona que países comparables como Costa Rica, Uruguay, Polonia y Portugal han incrementado su participación global, mostrando el margen que Argentina aún puede aprovechar. “Con políticas habilitantes adecuadas, es factible proyectar exportaciones de USD 30.000 millones en la próxima década”, precisó Mora Alfonsín.

La inteligencia artificial redefine la matriz productiva

El informe incorpora la primera Encuesta de Adopción de IA en las industrias del conocimiento, que revela una transformación acelerada del ecosistema empresarial argentino.

El 41,5% de las compañías planea desplegar IA en todas sus áreas en 2026, y el 95% de las grandes exportadoras ya cuenta con especialistas dedicados y programas de capacitación obligatoria.

Entre las áreas más transformadas se destacan tecnología (74%), recursos humanos (50%), finanzas (48%) y marketing (43%), con mejoras sustanciales en productividad y eficiencia.

“El ecosistema de la Economía del Conocimiento tiene la oportunidad de liderar la adopción de IA en toda la matriz productiva argentina. Esta transformación es clave para aumentar la competitividad y la productividad del país”, enfatizó Galeazzi.

A pesar de los avances, el informe advierte que el 43% de las pymes aún no ha implementado políticas formales de adopción de IA, lo que marca un desafío para la integración tecnológica más equitativa.

Entorno regulatorio: innovación sin trabas

Argencon advierte sobre la necesidad de preservar un entorno normativo favorable a la innovación, en un contexto en el que distintos proyectos legislativos buscan regular la IA de manera restrictiva.¿

“Es una condición necesaria para la fortaleza de la oferta competitiva del país que Argentina mantenga un ambiente regulatorio favorable a la innovación, la inversión y el desarrollo de sus industrias del conocimiento”, subrayó Galeazzi.

Claves del informe Argenconomics (julio 2024 – junio 2025)

Exportaciones totales: USD 9.685 millones Crecimiento interanual: +20,8% Empleo sectorial: 283.500 puestos Nuevos empleos creados: 3.200 en el último trimestre Expansión exportadora: duplica el promedio global (9,5%)

