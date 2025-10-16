Sofía Vagó sobre la reforma laboral: “La competencia con el mundo te obliga a tener las mismas reglas que otros países”

La CEO de Accenture, Sofía Vagó, valoró la revolución cotidiana que aplican las nuevas tecnologías en el país y destacó las capacidades de los argentinos para adaptarse a las nuevas realidades. En el medio de una expansión de la empresa en distintas provincias argentinas, la ejecutiva dijo que el sector de economía del conocimiento atraviesa un escenario de crecimiento sostenido.

En una entrevista exclusiva con PERFIL, en el marco del Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, Vagó pidió actualizar las condiciones laborales para competir de igual a igual con el mundo.

- PERFIL: ¿Cómo está la empresa en este contexto de negocios en la Argentina y qué proyectos tiene?

- Sofía Vagó: El sector de economía de conocimiento sigue creciendo. El año pasado, la exportación llevaba casi USD 9.000 millones, o sea que somos un sector que sigue en franco crecimiento. En particular, dentro de la compañía, nosotros prevemos continuar creciendo este año. Nosotros arrancamos el año fiscal en septiembre, con lo cual tenemos previsión durante todo este año fiscal hasta agosto de 2026 de seguir creciendo. Abrimos hace muy poco dos oficinas, una oficina en Salta y una oficina en Mendoza. Esto como parte de las inversiones que estamos haciendo para continuar prestando servicios tanto para el mercado local como para el mundo. O sea que nuestra intención y nuestra decisión es la de continuar invirtiendo en la Argentina.

- P: ¿Por qué la decisión de diversificar en distintas regiones y en distintas provincias del país?

- SV: Nosotros tenemos oficinas en Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba, en Mendoza y en Salta. Y la verdad que un poco responde a las necesidades y también a buscar el talento. Tenemos muy buen talento en distintas regiones del país y tratamos de atraerlo y poder aprovecharlo teniendo estas oficinas. Por otro lado, tanto la de Salta como la de Mendoza responden a este nuevo desafío que tiene que ver con el desarrollo de la industria minera. Más allá de que de esas oficinas se prestan todo tipo de servicios y se prestan servicios que no son exclusivamente relacionados con la minería, la idea es que esto actúe como un triángulo minero junto con nuestra oficina de Santiago de Chile. La idea es compartir y generar un ecosistema que apoye, acompañe y que ayude a desarrollar lo que es la minería argentina.

-P: La economía del conocimiento es uno de los sectores más importantes para el modelo que planteó el Gobierno, Junto con la energía, la minería, el sector automotriz y el campo ¿Por qué? ¿Y por qué ese fenómeno se da en la Argentina específicamente?

-SV: Primero en Argentina por el talento, que es premium, es un talento que tiene muchísimas características más allá de los conocimientos técnicos que tiene que ver con la resiliencia, la adaptabilidad, el poder operar en contextos no del todo definidos. Tenemos un poco esa gimnasia que nos hace distintos y sobre todo en un mundo que está cada vez más cambiante y con situaciones que hacen que cambien todo el tiempo las mismas, con lo cual, hay una característica propia. Pero, por otro lado, digamos, la economía del conocimiento es importante porque va a ayudar a transformar. La Argentina requiere una transformación y estamos todos atravesados por la inteligencia artificial. La economía del conocimiento pasa a ser un actor fundamental por poder generar y ayudar a que se desarrolle en el mercado local el aprovechamiento de esta tecnología en su totalidad y específicamente para el resto de las industrias que son claves. Por ejemplo, para el agro, para la energía, para la minería, para toda la industria básicamente. Con lo cual es un actor fundamental tanto para el mercado local como para el mercado de exportación que también está demandándose esa transformación. En otros tiempos tal vez veíamos que había una diferencia en tiempos en donde se generaban tal vez las disrupciones y llegaban un poco más tarde, porque nosotros éramos “followers”. Y hoy estamos todos en igualdad de condiciones. Lo importante es cómo utilizamos las herramientas que hoy vienen a cambiar y a generar la competitividad que cada sector necesita.

- P: En IDEA se habló de las grandes reformas que necesita el país, como la laboral. Con la irrupción de la IA, ¿qué tienen para plantearle a los trabajadores que se encuentran en este escenario?

- SV: Entiendo que hay una cierta reticencia, sobre todo de algunos sectores pensando que viene a reemplazar a los humanos, pero en realidad viene a hacer determinadas tareas que hoy tal vez hacen los humanos, pero el humano empieza a cumplir un rol de supervisión sobre esa tecnología. Siempre va a haber un humano involucrado. Lo que se necesita es un perfil, un skill nuevo, tiene que desarrollar el poder de trabajar con este copiloto que te permite tener un mayor impacto, una mayor rapidez, una mayor productividad, una mayor eficiencia. Con lo cual, en eso se modifica, pero siempre va a haber un humano involucrado. Y aparte genera nuevos negocios, genera nuevas capacidades, o sea, esto yo creo que tiene un efecto multiplicador y no un efecto tan restrictivo. Es importante que se aprenda a trabajar. El mundo va a tener a aquellos que saben trabajar con todos estos elementos tecnológicos y aquellos que no.

Entonces, en virtud de ser competitivos, es importante estar en igualdad de condiciones en muchos factores. Y, por otro lado, en términos de competitividad y de la reforma laboral, la competencia con el mundo te obliga a tener las mismas reglas que otros países, porque estás compitiendo con ellos. Es importante entender que el mundo está cambiando, que de nuevo la tecnología está atravesando, que se van a necesitar nuevos skills y que también, vamos a competir en nuestros servicios con el resto del mundo.

-P: ¿Cómo está la economía del conocimiento en el contexto de volatilidad financiera de corto plazo, los ruidos políticos de contexto y los planes a largo plazo?

- SV: Hay aspectos de la macro que nos afectan porque pegan directamente nuestra competitividad. Pero en general nuestras inversiones son de largo plazo. Entonces, nosotros hoy estamos con un plan que no estamos mirando en el corto, estamos mirando en el medio y en el largo. De hecho, estamos preparando, estamos transformando, estamos reconvirtiendo y reinventando a nuestros negocios y a nuestra gente. Nosotros miramos una película más larga. Ahora sí es importante mantener la competitividad y en ese sentido es donde tal vez la macro nos afecta. Hoy con una macro bastante más estable nos permite tomar compromisos a largo plazo, sobre todo con el sector externo.

P: ¿Cambió el análisis del sector a partir de la intención de Open IA de instalarse en la Argentina?

- SV: Yo creo que nos va a afectar en forma positiva, porque creo que esto es parte de un compromiso sumamente importante para algo que va a ser central en otras economías del mundo, que es el manejo de la data, el manejo de la inteligencia artificial y demás. Entonces yo creo que va a generar un efecto multiplicador. No creo que esto sea algo que nos afecte en forma negativa, al contrario, creo que nos pone en forma positiva.